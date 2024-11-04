Türkiye'nin dev şirketinin patronu vefat etti

Ekonomi

TAT Bakliyat'ın kurucusu ve TAT Şirketler Grubunun sahibi Şerafettin Memiş, Mersin'deki evinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Oğlu Veysel Memiş'in verdiği bilgiye göre, 63 yaşındaki Şerafettin Memiş evde uyurken kalp krizi geçirdi. Babasının daha önce bilinen bir rahatsızlığı olmadığını belirten Veysel Memiş, babasının akşam saat 16.00 sıralarında hayatını kaybettiğini söyledi.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Şerafettin Memiş için bugün öğle vaktinde Muğdat Camisi'nde cenaze töreni yapılacak. Şerafettin Memiş, Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.