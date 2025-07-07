Tataristan Tarım Bakanı Antalya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tataristan Tarım Bakanı Antalya'da

Tataristan Tarım Bakanı Antalya\'da
07.07.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marat Ahmetov, Antalya Ticaret Borsası ziyaretinde tarım iş birliğini artırma niyetlerini belirtti.

Tataristan Başbakan Yardımcısı ve Tarım-Gıda Bakanı Marat Ahmetov, Antalya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Antalya'daki ileri tarım teknolojilerine hayran kaldığını ifade eden Ahmetov, iki ülke arasında tarım ve ticaret alanında iş birliğinin artırılabileceğini söyledi.

Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Tarım-Gıda Bakanı Marat Ahmetov, Antalya Ticaret Borsası'nı (ATB) ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ev sahipliği yaptı. Programa ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri de katıldı.

Ziyarette Tataristan'ın üretim kapasitesi, tarım sektörü ve ekonomik yapısıyla ilgili bir sunum yapan Ahmetov, ülkesinin 56 ülkeye tarım ürünü ihraç ettiğini ve 470 milyon dolarlık tarım ihracatı gerçekleştirdiğini aktardı. Ahmetov, Türkiye ile özellikle tarım alanında iş birliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

ATB Başkanı Ali Çandır ise Antalya'nın tarım potansiyeline dair bilgi verdi. Antalya'nın Türkiye'de örtü altı üretiminin yüzde 41'ini karşıladığını vurgulayan Çandır, "Bitkisel üretimde Türkiye birincisiyiz. Antalya, 12 ay boyunca üretim yapılabilen bir şehir" dedi. Antalya'nın 2,2 milyar dolarlık ihracatının 1,2 milyar dolarının tarım sektöründen sağlandığını ifade eden Çandır, Tataristan ile karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve ortak tarım politikalarıyla gıda güvenliğinin sağlanabileceğini dile getirdi.

Ziyarette ayrıca ATB'nin 105 yıllık geçmişi ve yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

Cantek group farminova tesisi ziyaret edildi

Ziyaret kapsamında, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cantek Group Farminova Bitki Fabrikası'na da inceleme gezisi düzenlendi. Başkan Ali Çandır ve Marat Ahmetov'un katılımıyla gerçekleşen ziyarette, LED aydınlatmalı bitki yetiştiriciliği, dikey tarım sistemleri ve kapalı alanda üretim teknikleri hakkında bilgi alındı. Farminova Seedling Factory Satış ve Operasyon Direktörü Erdem Aksan, heyete iklim kontrol sistemleri ve enerji verimliliği uygulamaları hakkında sunum yaptı.

Yörükoğlu süt tesisleri gezildi

Heyet, ATB üyesi Yörükoğlu Süt Fabrikası'nı da ziyaret etti. Ziyaret, Yörükoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cihan Bulut ve Erdinç Yörükoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Üretim hatlarını inceleyen heyet, modern teknolojilerin kullanıldığı süreçler hakkında bilgi aldı. Başkan Ali Çandır, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Grow Fide'de doku kültürü incelendi

Programın son bölümünde Grow Fide firması ziyaret edildi. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ünal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, doku kültürü laboratuvarları ve fide üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu. Modern sera teknolojilerinin tanıtıldığı ziyarette, Ali Çandır ve Marat Ahmetov üretim altyapısını yerinde gördü.

Ziyaretlerin ardından konuşan Tataristan Başbakan Yardımcısı ve Tarım-Gıda Bakanı Marat Ahmetov, Antalya'da ileri teknoloji ile üretim yapan firmaların altyapısından oldukça etkilendiğini belirtti. Ahmetov, gösterdiği ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'a teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Başbakan Yardımcısı, Teknoloji, Türkiye, antalya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tataristan Tarım Bakanı Antalya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
TOBB’un “Nefes Kredisi“ KOBİ’ler için bu hafta başlıyor 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL TOBB'un "Nefes Kredisi" KOBİ'ler için bu hafta başlıyor! 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL
Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu
Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı
Özel’in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ’dan yeşil ışık Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık
Şehir şehir dolaşıp 200’den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi Şehir şehir dolaşıp 200'den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi
Musiala’nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Nefes kesen mücadeleler Kırkpınar’da finalin adı belli Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli
Bursa’da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı

12:44
CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara’ya çağırdı
CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı
12:20
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım’dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
11:21
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili yeni iddia: Genelevde öldü
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni iddia: Genelevde öldü
11:18
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
11:04
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12’ye yükseldi
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12'ye yükseldi
19:06
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
18:59
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı
Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
18:53
Çorum FK’dan 6 bomba transfer birden
Çorum FK'dan 6 bomba transfer birden
18:33
Kırkpınar’da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
18:14
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
17:50
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi
Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
17:49
Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu
Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu
17:45
Aydın’da orman yangını çıktı
Aydın'da orman yangını çıktı
17:23
Bursa’da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 12:53:12. #7.13#
SON DAKİKA: Tataristan Tarım Bakanı Antalya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.