TAV Havalimanları 2023 Yılında Cirosunu Yüzde 22 Artırdı

Ekonomi

TAV Havalimanları 2023 yılının finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları, 2023'te cirosunu yüzde 22 artırarak 1,3 milyar avroya çıkardı. Bu yıl 100 ila 110 milyon yolcuya ulaşmayı bekleyen TAV, 2025 yılına yönelik beklentilerini de yukarı yönlü revize etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "2023'te 96 milyon yolcuya hizmet sunarak yılı 2022'nin yüzde 22, 2019'un da yüzde 7 üstünde kapadık. Görece daha sıcak geçen kış mevsimi dolayısıyla 2023'ün dördüncü çeyreğinden bu yana trafik artışı görmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaptan, büyümeyi bileşenlerine ayırdıklarında daha kuvvetli olan dış hat yolcusunun 2023'ü 2019'un yüzde 13 üstünde kapattığını gördüklerini, Rusya ve Ukrayna dışındaki pazarlarının çoğunun da bu ortalamanın çok üstünde büyüdüğünü kaydetti.

2019 yılına kıyasla ana pazarları olan Almanya yolcularının yüzde 24, Birleşik Krallık yolcularının yüzde 58, Polonya yüzde 78 ve BAE'nin yüzde 65 büyüdüğünü aktaran Kaptan, "Türkiye dışı havalimanlarımızdan Türkiye'ye gelen yolcu sayımız da 2019'un yüzde 75 üstüne çıktı. 2023'ün Mayıs ayında sona eren seyahat yasağının akabinde Gürcistan – Rusya arası trafikte aşamalı bir geri dönüş yaşandı." bilgisini paylaştı.

Kaptan, Kazakistan'dan Türkiye ve Gürcistan'daki havalimanlarına gelen yolcu sayısının 2019'a kıyasla yüzde 116 büyüdüğüne dikkati çekerek, Türkiye ve Kazakistan arasında kuvvetli tarihi bağlar bulunduğunu, 2024'ün Haziran ayında açmaya hazırlandıkları Almatı yeni dış hat terminaliyle bu bağları daha da kuvvetlendirmek istediklerini bildirdi.

"Ankara Esenboğa Havalimanı yatırımımızın 2025 sonunda sonuçlanmasını bekliyoruz"

Yeni terminalle birlikte yolcularına üst düzeyde geniş bir hizmet portföyü sunmaya başlayacaklarını vurgulayan Kaptan, şunları kaydetti:

"Almatı'nın Avrupa ve Çin arasındaki stratejik lokasyonu havalimanını küresel kargo operasyonları için doğal bir merkez haline getiriyor. Dijitalleşme ve e-ticaret trendlerinin odak noktasında bulunan hava kargo trafiğinin önümüzdeki 15 yıl boyunca senede bileşik ortalama yüzde 4,1 oranında büyümesi bekleniyor. Yaklaşık 13 bin dolar büyüklüğünde kişi başı gelirle Kazakistan'ın yurt dışı seyahat talebi de giderek artıyor. Yükselen talebe cevap verebilmek için ülkenin toplam ticari uçak filosunun 2025'e kadar yüzde 45 oranında büyümesi bekleniyor. Bu tarihi dönemeçte Kazakistan'ın gelişimine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

Kaptan, Antalya Havalimanı'ndaki yatırım programlarının yüzde 70 seviyesine geldiğini ve yeni terminallerini 2025'in ilk çeyreğinde açmayı planladıklarını aktararak, "Yeni terminalin açılışıyla birlikte havalimanının yıllık kapasitesi 35 milyondan 65 milyon yolcuya çıkacak ve ticari alan büyüklüğü de var olanın üç katına ulaşacak. Yeni terminalimizde sunacağımız hizmetlerin yolcu konforunu artırmasını ve havalimanının ticari gelirlerine olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yapmakta olduğumuz yatırımların tamamlanma seviyesi de yüzde 34'e ulaştı. Bu havalimanındaki yatırım programımızın 2025 sonunda sonuçlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Havacılık sektörünün geleceğine olan güvenimizi gösteriyor"

Kaptan, TAV Havalimanları'nı geleceğe taşımak için 2021'de yoğun yatırım programına başladıklarını ve bu kapsamda 2025'e kadar yeni havalimanı projelerinde 1,2 milyar avroluk altyapı yatırımı yaptıklarını bildirerek, "2021- 2025 arasında Almatı satın alma bedeli, Ankara ve Antalya için ödenen peşin kiralar ve portföyümüzün diğer kısımlarında yaptığımız tüm yatırımları da alt alta koyunca yaklaşık 2,5 milyar avroluk bir toplam yatırım miktarına ulaşıyoruz. Bu muazzam büyüklükteki yatırım programı ana coğrafyamızın ve özellikle de Türkiye'nin havacılık sektörünün geleceğine olan güvenimizi gösteriyor." açıklamasında bulundu.

2023'te şirketi FAVÖK'ünün yüzde 19 büyüyerek 385 milyon avroya ulaştığına dikkati çeken Kaptan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Net karımız ise 2022'ye kıyasla yüzde 104 büyümeyle 249 milyon oldu. Net karımız Medine hisse satışından elde edilen 83 milyon avroluk bir kerelik kardan ve 59 milyon avrosu yasal kayıtlara uygulanan enflasyon muhasebesi kaynaklı olan toplam 75 milyon avro tutarında ertelenmiş vergi gelirinden olumlu etkilendi. 2024 yılında hizmet verdiğimiz yolcu sayısının 100 ila 110 milyon arasında, ciromuzun 1,50 milyar ila 1,57 milyar avro arasında, FAVÖK'ümüzün ise 430 ila 490 milyon avro arasında gerçekleşmesini bekliyoruz. Ciro büyümesinin yolcu büyümesinin üstünde gerçekleşmesini öngörüyoruz çünkü 2024'ün özel yolcu salonu, bilişim ve yer hizmetleri şirketlerimiz için kuvvetli bir yıl olmasını bekliyoruz. 2022– 2025 yılları arası bileşik büyüme beklentilerimizi de yukarı yönlü revize ediyoruz. Bileşik büyümenin ciroda yüzde 14-18 arasında ve FAVÖK'te de yüzde 14–20 arasında gerçekleşmesini bekliyoruz."