TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Gaziantep\'te Suriyelilerin Geri Dönüş Sürecini Gözden Geçirdi

Ekonomi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu heyeti, Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti. Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda, Suriye'deki yeni dönem, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü konusu, Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkiler konuşuldu.

Toplantıya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, aynı zamanda komisyon üyeleri olan MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan, Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ve GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen katıldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, toplantının açılış konuşmasında, "Suriyelilerin geri dönüş süreçlerini incelemek üzere bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. 8 Aralık'tan sonra yeni bir dönem başladı. Göç ve Uyum Alt Komisyonu olarak 3 dönemdir çalışıyoruz. Türkiye'deki Suriyelilerin önemli bir kısmı Gaziantep'te yaşıyor. Bu konuda Gaziantep model olmuş bir şehir. Amacımız bölgede yaşanan Suriye göçünün ülkemiz ve Gaziantep adına olumsuz etkilerini en aza indirmek. Biz de bu sürecin iş gücü piyasasına, sanayi ve ticaret anlamındaki etkilerini birlikte değerlendireceğiz. Yapılacaklar konusunda durum tespiti, öngörü ve beklentilerimiz nelerdir, bunları hep birlikte istişare edeceğiz. Bu noktada atılması gereken adımlar neyse bunların üzerine odaklanacağız" dedi.

Atay Uslu ve komisyon üyesi milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından Oda başkanları görüş ve önerilerini dile getirdiler.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Suriyelilerin gönüllü dönüşü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, Ünverdi, "Gaziantep'ten Suriyeliler gidince sanayimiz çökmez. Biz daha önceden nasıl üretim, ihracatla ve sanayiyle adımızdan söz ettirdiysek bundan sonraki dönemlerde de bunu başarmaya devam edeceğiz. Biz yine ülkemiz için ayakta durup çalışmayı sürdüreceğiz. Fakat şöyle bir talebimiz var ki kayıt dışılığın önüne geçmeliyiz. Ayrıca sağlık durumu yerinde olup da iş beğenmeyip sosyal yardım alan kişilere bu yardımlar kesilerek çalışma hayatına yönelmeleri sağlanmalıdır. Suriye ile ticari ilişkilerin artırılması için de kamu tarafından düzenlemeler yapılmalıdır. Gümrük vergisinde düzenleme getirilerek ticari akışın hareketlenmesine destek olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise Suriyeli işletmelerin ve çalışanların kayıt içine alınması gerektiğini ifade ederek, "Kayıt dışılık nedeniyle maalesef rekabet şartlarımız eşit değil. Bunun yanında olması gereken şartlarda çalışan ve rekabet şartlarına uyanlara sözümüz yok. Suriyelilerin ülkelerine dönüşü zaman alacak. Öte yandan muhtaç olana yardım edelim istiyoruz ama çalışabilecek kişilere sosyal yardım konusu da gözden geçirilmeli ve gereken önlemler alınmalıdır" diye konuştu.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP