TBMM Heyeti Uzungöl'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

TBMM Heyeti Uzungöl'de İncelemelerde Bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl'de incelemelerde bulunarak bölgenin turizm geleceğini ele aldı.

16.05.2025 13:58  Güncelleme: 16:00
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TBMM heyeti, turizm merkezi Uzungöl'de incelemelerde bulundu

TRABZON - Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Trabzon'da turizme yönelik değerlendirme ve inceleme programı kapsamında dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de incelemelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleri Trabzon'a geldi. Trabzon'un turizmdeki gelişimini ve geleceğe yönelik stratejilerini ele almayı amaçlayan program kapsamında sektör temsilcileriyle görüşmeler yapacak komisyon üyeleri, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de incelemelerde bulundu. Doğa harikası turizm merkezinde sezon öncesi devam eden çalışmaları inceleyen komisyon üyelerine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç eşlik etti.

2 gün sürecek değerlendirme ve inceleme programı ile ilgili bilgiler veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu olarak Karadeniz'in incisi dünyanın adeta cennetten bir köşesi Uzungöl'deyiz. Bugün ve yarın hem Doğu Karadeniz'i hem de Trabzon'un hem de Uzungöl'ün geleceğine dair çok önemli toplantılar yapacağız. Hizmetleri yerinde inceleyeceğiz. STK'lar, işletmeciler ve vatandaşlarımızla istişarelerimizde bulunacağız. İnşallah turizmin geleceğini konuşacağımız çok dolu 2 gün yaşayacağız. Uzungöl adeta dünyadan cennet bir köşe. Burası çok kıymetli. Dünyada eşi benzeri olmayan tabiat zenginliği. Buralara sahip çıkmamı, buradaki zenginlikleri, tabiatı koruyarak muhafaza ederek yeni nesillere aktarmamız gerekiyor. Üzerimize sorumluluk düşüyor. El birliği ile bu güzellikleri dünyaya tanıtacağız" dedi.

"Köylerimizdeki, yaylalardaki kötü yapılaşmanın da önüne el birliği ile geçmemiz gerekiyor"

Bölgede kötü yapılaşmanın önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Birkaç ay önce Uzungöl'de bir HES meselesi vardı. Trabzonlular, Uzungöl HES konusunda tabiatı bozmamak için nasıl sorumluluk yüklenmişlerse inşallah buradaki diğer konularda da bu sorumluluğu üstleneceklerdir. Uzungöl HES meselesini nasıl ortadan kaldırdıysak inşallah buradaki olumsuzlukların hepsini de el birliği ile kaldıracağız. Köylerimizdeki, yaylalardaki kötü yapılaşmanın da önüne el birliği ile geçmemiz gerekiyor. Bu zenginlikleri başka türlü koruyamayız. Bunun bilincinde sorumluluğunda inşallah güzel işler yapacağız. Bugün ve yarın yapacağımız toplantılarda alacağımız notlar, hazırlayacağımız raporların devamında takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

"Özellikle pandemi sonrasında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde turizmde çok hızlı bir gelişme oldu"

Sorunlardan ders alarak güzel işler çıkartılacağını kaydeden Karaismailoğlu, "Turizm bacasız sanayi. Bir memnun turistten bin turist gelir diye eğitimler almıştık. Ülkemize gelen turistlere misafirperverlerimizi en üst düzeyde göstereceğiz. Hizmetin en kalitesini vereceğiz. Özellikle pandemi sonrasında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde turizmde çok hızlı bir gelişme oldu. Belki biz bu hızlı gelişmeye ayak uyduramadık ama yaşadığımız sorunlardan ders alarak bundan sonra daha güzel işler çıkartacağız. Turizm sektörü ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi oldu. Geçen yıl 60 milyon ziyaretçi ve 65 milyar dolarlık gelirle planlanın üzerinde sezonu kapatmıştık. Bu yıl ki planımızda aynı şekilde ülke genelinde benzer rakamlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde yine 8.5 milyar dolar turizm geliri ve 9.5 milyon turist sayısı ile birlikte bu sene de çok verimli geçecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nun Trabzon programında ise şu isimler yer aldı: " Mervan Gül, Mehmet Atmaca, Ertuğrul Gazi Konal, George Aslan, Ali İnci, Vehdi Koç, Yavuz Aydın, Sururi Çorabatır.

Kaynak: İHA

İnceleme, Politika, Trabzon, Uzungöl, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM Heyeti Uzungöl'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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