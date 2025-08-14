TCMB 2025 Enflasyon Tahmini: %25-29

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, "2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 25-29 aralığında olduğunu, 2026 yılında ise enflasyonun yüzde 13-19 aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaştı. Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 25-29 aralığında olduğunu, 2026 yılında ise enflasyonun yüzde 13-19 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

"Sıkı para politikasının sonuçlarını kademeli olarak almaya devam ediyoruz"

Karahan, "Sıkı para politikasının kademeli sonuçlarını kademeli olarak almaya devam ediyoruz. 2024 Haziran'dan bu yana enflasyondaki düşüş kesintisiz devam ediyor. Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda, önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Sıkı para politikası sonucunda talep kompozisyonunun daha dengeli hale geldiğini kaydeden Karahan, "İlk çeyrekte özel tüketimin yıllık büyümesi yavaşladı. Özel tüketimin büyümeye katkısı belirgin olarak geriledi. İlk çeyrekte yurt içi talep zayıfladı, dış denge iyileşti. İkinci çeyrekte üretim göstergelerinin büyümesi yavaşladı. Anket bazlı göstergeler sanayide zayıflayan bir görünüme işaret ediyor. İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı. İkinci çeyrekte yurt içi talepte ivme kaybı sürdü. Altın hariç perakende satışlar ılımlı seyrini sürdürdü" diye konuştu.

"Tüketimde ivme kaybı devam ediyor"

Karahan, "Kartla yapılan harcamalar tüketimde ivme kaybının devamına işaret ediyor. Talep şartlarının dezenflasyonist etkisi öngörülerimizle uyumlu şekilde arttı. Temmuz ayına ilişkin geçici veriler dış ticaret dengesinde iyileşmeye işaret ediyor. Bu görünüm altında cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 1,3 civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"Öncü veriler Ağustos'ta düşüş eğiliminin devamına işaret ediyor"

Dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Karahan, "Enflasyon, tahmin aralığının üst bandının bir miktar altında gerçekleşti. Tüketici enflasyonu Temmuz'da 2024 Mayıs zirvesine kıyasla 42 puan düşük kaydetti. Ağustos öncü verileri eğilimin devamına işaret ediyor. Enflasyon son üç ayda piyasa beklentilerinden düşük gelse de hizmetteki atalet tahminlerimizin üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Veriler dezenflasyonun süreceğini gösteriyor. Temel mal enflasyonundaki yükselme geçici oldu. Ağustos öncü verileri ana eğilimde kademeli yavaşlamanın devamına işaret ediyor. Gıda grubunda zirai dona rağmen enflasyonda yavaşlama görüyoruz. Jeopolitik gelişmeler küresel enerji fiyatlarını olumsuz yönde etkiledi. Bitkisel üretim tahminleri rekolte kayıplarına işaret ediyor. Kuraklığın gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdığını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"Kira enflasyonu öngörülenden daha dirençli"

Geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin dezenflasyonu yavaşlattığını belirten Karahan, "Önümüzdeki iki ayda özel üniversitelerin ücretlerindeki gelişmelerin etkisini takip edeceğiz. Kira enflasyonu öngörülenden daha dirençli bir seyir izliyor. Kira enflasyonunun gerilemeye devam edeceği öngörülüyor. Enflasyon beklentileri gerileme kaydetti. Enflasyondaki düşüşün kademeli bir şekilde sürmesi bekleniyor" dedi.

"Sıkı para politikasını sürdürmeye devam edeceğiz"

Karahan, "Sıkı para politikasını sürdürmeye ve sonuçlarını da kademeli olarak almaya devam ediyoruz. Sıkı para politikası duruşumuz dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak. Sıkı nakdi duruş makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekleniyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'ye yönelik sermaye girişlerinin mayıs itibarıyla tekrar başladığını hatırlatan Karahan, "Sıkı para politikası, risk ve oynaklık göstergelerinde iyileşmeye katkı sağladı. Risk göstergelerindeki olumlu eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

"Yıl sonu odaklı ara hedefler ilan edilecek"

Bu enflasyon raporu itibarıyla orta vadeli tahminlerin sunulmasına ilişkin çerçevede değişikliğe gittiklerini belirten Karahan, "Yeni yaklaşımla, enflasyon raporu tahminlerine ilave olarak, taahhüt ve çıpa işlevi görecek yıl sonu odaklı ara hedefler ilan edilmeye başlanacak. Olağanüstü gelişmeler olmadıkça sürece ara hedefler değiştirilmeyecek. Ara hedefler, enflasyonun yüzde 5'e gittiği dezenflasyon sürecinde daha kısa vadede ulaşılması taahhüt edilen yıl sonu enflasyon düzeyleridir" diye konuştu.

"Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9'a gerilemesini öngörüyoruz"

Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz. Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik. Ara hedeflere ulaşmak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL