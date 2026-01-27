TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Gaziantep\'te iş dünyasıyla buluştu

Gaziantep Valiliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı' Gaziantep'te gerçekleştirildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Merkez Bankası'nın devam eden faiz indirimi kararlarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, üretim ve ticaretin sürdürülebilirliği ile makroekonomik denge için politika faizindeki düşüşlerin devam etmesi ve bankacılık sektörünün yapılan indirimleri hızla devreye alması gerektiğini söyledi.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmeler, para politikası uygulamaları ve makroekonomik görünüm kapsamlı şekilde ele alınırken, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan iş dünyasının sorularını yanıtladı.

"Gaziantep, köklü sanayi kültürü, güçlü üretim altyapısı ve yüksek ihracat potansiyeliyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden birisidir"

Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmeler, para politikası uygulamaları ve makroekonomik görünüm kapsamlı şekilde ele alındığı toplantında açılış konuşmasını gerçekleştiren Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep'in sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan'ı şehrimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Para politikaları ve ekonomik gelişmelerin doğrudan, yetkili ağızdan ele alınması, iş dünyamız açısından son derece kıymetlidir. Bugün burada gerçekleştirilen bu toplantı, sanayicilerimizin ve ticaret erbabımızın geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesine önemli katkılar sunacaktır. Gaziantep, köklü sanayi kültürü, güçlü üretim altyapısı ve yüksek ihracat potansiyeliyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden birisidir. Bugün burada açıklanacak veriler, yapılacak istişarelerle birlikte verilecek mesajların ülkemiz ekonomisi ve iş dünyası için çok değerli sonuçlarının olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ülke kalkınması ve makroekonomik denge için sanayiyi geliştirecek yeni adımlar bekliyoruz"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, para politikalarındaki iyileşme sürecine işaret ederek, "Artan küresel riskler ve iç piyasa şartları nedeniyle ekonomide zor günlerden geçiyoruz. Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip ve yıllık 10 milyar dolar ihracatıyla ülke ekonomimizin bel kemiği niteliğindeki şehrimiz de sanayicisi, üreticisi ve ihracatçısıyla bu süreci atlatabilmek için olağanüstü mücadele veriyor. Bu doğrultuda; özellikle böylesi kritik dönemlerde finansal istikrarın sağlanmasında piyasa düzenleyicisi olan merkez bankalarının kararları büyük önem taşıyor ve gelecek vizyonunu belirliyor. İş dünyası olarak, Başkanımızın yönetiminde Merkez Bankası'nın yürütmüş olduğu para politikası ve çalışmaları ülkemiz ekonomisinin gelişmesi, iç piyasa ve küresel piyasalardaki güvenilirlik ve makroekonomik dengeler açısından tüm güçlüklerimize rağmen memnuniyet verici buluyoruz" dedi.

Ünverdi, "Ekonomik istikrarın kaybolduğu bir dönemin ardından Merkez Bankası Başkanımız ve ekonomi yönetiminin yürütmüş olduğu politikalar ile en büyük sorun haline gelen; enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda önemli mesafeler kat edilmiş olup, dezenflasyon süreci devam etmektedir. Reel sektör olarak, enflasyonla mücadele ve maddi sıkılaştırma politikalarının başarıya ulaşması için elimizden gelen çabayı gösteriyor, Merkez Bankası'nın son aylardaki faiz indirimlerini çok olumlu ve yerinde buluyoruz. İndirimlerin önümüzdeki aylarda da devam etmesinin, üreten ve ticaret yapan herkesin öncelikli beklentisi olduğunu da buradan belirtmek istiyorum. İşletmelerimizin ve yatırımların sürdürülebilirliği için finansman maliyetlerinin bir an önce makul seviyelere gelmesi gerekiyor. Politika faizindeki indirimlerin devamıyla birlikte bankacılık sektörünün de kredi faizlerine bunu hızla yansıtması gerektiğinin altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülke kalkınması ve makroekonomik denge için sanayiyi geliştirecek adımlar atılması gerektiğine vurgu yapan Adnan Ünverdi, " Ülkemiz yüksek faiz kıskacından kurtulmalı, paradan para kazanma cazip olmaktan çıkmalıdır. Sıkılaştırma politikalarından en olumsuz etkilenen kesim reel sektör olmuştur. Finansmana erişim, artan maliyetler, iç ve dış piyasadaki olumsuz şartlar sanayicilerimiz üzerindeki baskıyı artırmış ve büyük bir daralmaya sebep olmuştur" şeklinde konuştu.

Sanayici ve Gaziantep iş dünyası olarak Merkez Bankası'ndan, üretim ve ticarette darboğazın aşılmasına yardımcı olacak ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda sağlayacak beklenti ve önerileri de aktaran Ünverdi, "OBİ kredilerine yönelik büyüme sınırlamalarının, ekonomi programına zarar verdiğini ve arz daralmasına yol açarak enflasyonist baskı oluşturduğunu üzülerek görüyoruz. Firmalarımızın üretimlerini ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun şartlarda ticari kredi kullanımı artırılmalıdır. Bu sebeple ivedilikle KOBİ kredilerine ve ticari kredi kartlarına ilişkin büyüme sınırları kaldırılmalıdır. Reeskont kredi hacminde son dönemde ciddi artışlar sağlanmasından dolayı müteşekkiriz ancak, buna devam edilmeli ve 3 aylık ihracata denk şekilde 65-70 milyar dolar seviyesine çıkarılmalıdır. Reeskont kredilerinde teminat mektubu şartı kaldırılmalıdır. Merkez Bankası Döviz Dönüşüm Desteği hem yeterli gelmiyor hem de şartları çok ağır. Bu uygulama daha basit hale gelmeli, miktarı ve süresi artırılmalıdır. Enflasyon ile döviz kur arasındaki makas açılmış olup, dengenin sağlanması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bununla birlikte ihracatçılar için kur destekleri artırılmalıdır. İhracatçıların döviz gelirini bozdurma zorunluluğunun tümüyle kaldırılmasını istiyoruz. 2025 yıl sonu enflasyonu tahminin aralığı yüzde 25-29 hedeflenirken yüzde 30,89 olarak gerçekleşmiştir. Bu sürecin politika faizindeki düşüş eğilimini olumsuz etkilememesini arzu ediyoruz. Kasım ayındaki enflasyon raporu sunumunda, enflasyon konusunda reel sektör beklentilerine ağırlık verdiği belirtilmiştir. Ancak girdi maliyetlerimiz çok yüksek ve kamu tarafından da hem üreticilerimizin nefes almasını sağlamak hem de dezenflasyona katkıda bulunmak için maliyetlerimizi sübvanse edecek yeni destek mekanizmalarına ihtiyaç duyuyoruz. Reel sektör ve ticaret yapan kesim, büyük bir sabırla mücadelesini sürdürürken kamu tarafında da mali disiplin ve kamuda tasarruf konusunda daha etkin bir süreç yönetilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından TCMB Başkanı Fatih Karahan katılımcılara para politikası, makroekonomik görünüm, güncel faiz oranları ve ekonomik gelişmelerin yer aldığı "'Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" sunumunu gerçekleştirdi.

Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerinin yer aldığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Toplantıya kimler katıldı

Toplantıya; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Vali Yardımcıları Bülent Uygur ve Hüseyin Kaptan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uğur, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, GSO Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda, Borsa, kurum ve kuruluşların yetkilileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı. - GAZİANTEP