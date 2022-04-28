TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para) Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. - Son Dakika
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para) Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum.

28.04.2022 11:25
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para) Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para) Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para) Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Böyle bir hazırlığımız yok." - ANKARA

YORUMLAR
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz, olumlu gelişmelerle düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini... TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz, olumlu gelişmelerle düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini... TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Turizmle ilgili beklentilerimiz çok olumlu. Dolayısıyla rezervasyonlara baktığımızda çok büyük bir artış söz konusu.... TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Turizmle ilgili beklentilerimiz çok olumlu. Dolayısıyla rezervasyonlara baktığımızda çok büyük bir artış söz konusu....

Şahap Kavcıoğlu, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: '(500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para) Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para) Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. - Son Dakika
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