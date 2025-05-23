TCMB enflasyon raporunu değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB enflasyon raporunu değerlendirdi

TCMB enflasyon raporunu değerlendirdi
23.05.2025 12:11
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Akyoldaş, TCMB'nin enflasyon tahminlerini şahin ama veriye dayalı şekilde değerlendirdi.

BULLS Yatırım Yurtdışı Piyasalar Direktörü ve Ekonomist Cenk Akyoldaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), dün açıkladığı 2024 yılının ikinci Enflasyon Raporu'ndaki verileri değerlendirdi. Akyoldaş, Merkez Bankası'nın tahmin aralığını ve yapısal değerlendirmelerini 'şahin ama veriye bağlı bir duruş' olarak tanımladı.

Akyoldaş, "Özellikle 7 Şubat'ta gerçekleşen 1'inci Enflasyon Raporu sonrasında yaşanan global ölçekteki gümrük vergileri savaşlarının etkisi ile 19 Mart sonrasında iç piyasada yaşanan dalgalanmaların beklentiler üzerinde yarattığı olumsuz havanın daha hala masadan kalkmadığını unutmamak gerekir. TCMB, 2025'in ikinci yarısında beklenti yönetimini yeniden kazanmayı hedefliyor. Hizmet enflasyonu, kur baskısı ve gıda fiyatları kontrol altına alınabilmesi halinde, dezenflasyon patikası korunabilir. TCMB'nin politika duruşu ise 'ne gerekiyorsa yaparız' mesajı veriyor" dedi.

Akyoldaş, "TCMB Başkanı Fatih Karahan konuşmasında, Merkez Bankası'nın iletişiminde daha disiplinli ve hesap verebilir bir çizgi izlediğini ortaya koydu. Tahmin aralıklarının korunması, piyasalara sürprizsiz bir patika verilmesini de sağladı. Faiz artırımı sonrasında sağlanan net rezerv artışı ve KKM'deki hızlı çözülme, dezenflasyon sürecine olan güveni de artırdı" diye konuştu.

Akyoldaş, "Enflasyon beklentileri hala TCMB projeksiyonlarının üzerinde seyrediyor. Özellikle kira, eğitim gibi hizmet grubu kalemlerindeki yapışkanlık, fiyatlama davranışlarının kalıcı olarak bozulmuş olabileceğini gösteriyor. Bu durumda Merkez Politika duruşunun hem şahin hem de veri odaklı olarak devam edeceği mesajı, piyasalar açısından güven verici olmakla birlikte, iç ve dış şoklara açık bir ekonomi için temkinli iyimserlik çerçevesinde okunmalıdır" ifadelerini kullandı.

TAHMİNLERDE GÜNCELLEMELER

Rapor kapsamında bazı varsayımlarda revizyona gidildiğine dikkat çeken Akyoldaş, "Bunlar arasında gıda fiyatları dikkat çekti. Zirai don nedeniyle arzda yaşanan sıkıntıların etkisiyle gıda enflasyonu varsayımı yüzde 24,5'ten yüzde 26,5'e çıkarıldı. Etkisi +0,5 puan olarak hesaplandı. İç talebin güçlü seyretmesi çıktı açığını artırırken, bu kalemin etkisi +0,3 puan oldu. İthalat fiyatlarındaki küçük artış ve temel enflasyon eğilimi +0,2 puanlık bir etki yarattı. Öte yandan, sağlık katkı paylarındaki düşüş, yönetilen fiyatların etkisini -1,0 puana çekti. Küresel büyüme görünümündeki yavaşlamaya paralel olarak petrol fiyatı varsayımı da 76,5 dolardan 65,8 dolara indirildi" dedi.

'GIDA VE TEMEL MALLAR ENFLASYONDA KİLİT ROL OYNUYOR'

Akyoldaş, "Enflasyonun temel bileşenlerine ilişkin analizlerde; çekirdek enflasyon eğiliminin yüzde 30 civarında, gıda ve temel mallarda ise yüzde 20'ler, dayanıklı mallarda da yüzde 19 seviyesinde olduğunu, bu kalemlerin aşağı yönlü etkisini öne çıkardı. Ancak esas baskın kira ve eğitim gibi kalemlerden geliyor. Bunlar da hala yüksek seyrediyor" diye konuştu.

'2025 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİMİZ YÜZDE 31 SEVİYESİNİ KORUYOR'

Akyoldaş, "TCMB'nin yüzde 24 hedefi mevcut koşullarda oldukça iddialı. Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında koridorun üst bandının normalleşme adına düşük de olsa bir faiz indirimi adımı sürprizi ihtimali masada olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB enflasyon raporunu değerlendirdi - Son Dakika

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