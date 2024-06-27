TCMB, faiz kararlarının açıklanacağı tarihleri değiştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB, faiz kararlarının açıklanacağı tarihleri değiştirdi

TCMB, faiz kararlarının açıklanacağı tarihleri değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Fatih Karahan'ın G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak olması nedeniyle temmuz ve ağustos ayı için faiz kararlarının açıklanacağı tarihleri değiştirdi.

27.06.2024 15:55
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Fatih Karahan'ın G20 Maliye Bakanları- Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak olması nedeniyle temmuz ve ağustos ayı için faiz kararlarının açıklanacağı tarihleri değiştirdi.

TCMB, Başkan Fatih Karahan'ın G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak olması nedeniyle temmuz ve ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. Böylece, faiz kararlarının açıklanacağı tarihler de değişmiş oldu.

Duyuruya göre; 25 Temmuz'da yapılacak olan PPK toplantısı 23 Temmuz, 22 Ağustos'ta yapılacak olan PPK toplantısı ise 20 Ağustos olarak güncellendi.

Fatih Karahan, eski TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'dan sonra fiziki olarak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılan ilk Merkez Bankası başkanı olacak. Çetinkaya, 2017 yılında  Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi TCMB, faiz kararlarının açıklanacağı tarihleri değiştirdi - Son Dakika

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