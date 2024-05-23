TCMB Politika Faizini Sabit Tutarak 4 Bin 150 Baz Puanlık Faiz Artışını Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Politika Faizini Sabit Tutarak 4 Bin 150 Baz Puanlık Faiz Artışını Tamamladı

TCMB Politika Faizini Sabit Tutarak 4 Bin 150 Baz Puanlık Faiz Artışını Tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 50 olarak sabit tuttu. Yeni yönetimin göreve gelmesinden bu yana geçen 1 yılda toplamda 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirildi.

23.05.2024 14:04
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 50 olan politika faizini sabit tuttu. Merkez Bankası'nın 2023 genel seçimlerden sonra göreve gelen yeni yönetimi son 1 yılda 4 bin 150 puanlık faiz artışı yapmış oldu.

TCMB PPK, mayıs ayı politika faizini belirlemek üzere toplandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığındaki toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) yüzde 50 oranında sabit tutuldu.

Son 1 yılda 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı yapıldı

Merkez Bankası; haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500, ekim ve kasım aylarında da 500'er, aralık ve ocak aylarında 250'şer olmak üzere son 8 toplantıda toplam 3 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. Şubat ayındaki yılın ikinci faiz kararında faizin sabit tutulması ile toplam 3 bin 650 baz puan faiz artış serisi devam etti. Mart ayında faiz 500 baz puan arttırılarak politika faizi yüzde 50'ye çıkarıldı. Nisan ve mayıs ayında ise politika faizi sabit tutuldu. Merkez Bankası, son 1 yılda 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Politika Faizini Sabit Tutarak 4 Bin 150 Baz Puanlık Faiz Artışını Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCMB Politika Faizini Sabit Tutarak 4 Bin 150 Baz Puanlık Faiz Artışını Tamamladı - Son Dakika
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