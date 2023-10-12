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Merkez Bankası rezervleri 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi - Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi

Son Güncelleme: 12.10.2023 15:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 6 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 680 milyon dolar artarak 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 680 milyon dolar artarak 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi.

BRÜT REZERVLER 1,5 MİLYAR DOLAR ARTTI

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 6 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 577 milyon dolar artışla 83 milyar 152 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervler, 29 Eylül'de 81 milyar 575 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 898 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 898 milyon dolar azalarak 40 milyar 629 milyon dolardan 39 milyar 731 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 680 MİLYON DOLAR ARTTI

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 680 milyon dolar artışla 122 milyar 203 milyon dolardan 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 4,5 AYDA 24,5 MİLYAR DOLAR ARTTI

Toplam rezervlerde mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, 24 milyar 425 milyon dolar oldu.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
01.09.202341.85878.766120.624
08.09.202341.37479.271120.645
15.09.202341.45580.059121.515
22.09.202341.69283.811125.503
29.09.202340.62981.575122.203
06.10.202339.73183.152122.883
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 6 Ekim, TCMB, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi - Son Dakika
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