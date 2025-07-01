TDT Üyesi Ülkelerde Mesleki Beceri Yarışması Düzenlendi

Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin elektrik ve enerji mühendisleri arasında mesleki beceri yarışması düzenlendi.

Kırgızistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TDT üyesi ülkelerin elektrik ve enerji mühendisleri arasında 29-30 Haziran tarihlerinde Issık Göl Bölgesi'ndeki Karakol şehrinde düzenlenen mesleki beceri yarışması sonucu "2025 Yılı Dağıtım Elektrik Şebekelerinin En İyi Takımı" belirlendi.

Kırgızistan'ın inisiyatifiyle ilk kez Enerji Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan yarışmaya Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan elektrik iletimi ve dağıtımı yapan enerji şirketlerinin uzmanları ve yetkilileri katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri de yarışmada gözlemci olarak hazır bulundu.

Yarışma, elektrik çarpması sonucu mağdur olan kişinin kurtarılması, ilk yardımın sağlanması ve trafoda yangının söndürülmesi olmak üzere üç aşamada düzenlendi.

Mühendisler, güvenlik kurallarına dikkat ederek bilgi ve tecrübelerini artırmanın yanı sıra üst düzey ekip çalışmasına yatkın olduklarını sergiledi ve teknik ekipmanlarını nasıl güvenle kullanılabileceğini gösterdi.

Yarışma ödül töreniyle son buldu

Kapanış töreninde yarışmanın en büyük ödülü olan "Grand Prix" (Büyük Ödül) Kırgızistan'dan dağıtım şebekesi takımına verilirken, yarışmada birinciliği Özbekistan, ikinciliği Kazakistan ve üçüncülüğü ise Azerbaycan kazandı.

Kırgızistan Enerji Bakan Yardımcısı Nazgül Üsenova, törende yaptığı konuşmada, TDT himayesinde Kırgız Cumhuriyeti topraklarında ilk kez böylesine büyük ve anlamlı bir etkinliği düzenlemenin büyük bir onur ve özel bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Yarışmada dereceye girenleri ve ödül alan katılımcıları kutlayan Üsenova, bu yarışmanın, enerji gibi stratejik öneme sahip bir alanda TDT üyesi ülkelerin arasındaki fiili işbirliğinin güçlenmesini simgeleyen tarihi bir olay olduğunun altını çizdi.

Fuarda enerji ekipmanları tanıtıldı

Bu arada, yarışma kapsamında düzenlenen fuarda komşu ülkelerdeki firmalar da kendi enerji ekipmanlarını tanıttı.

Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev'in enerji uzmanları arasında mesleki beceri yarışması düzenlenmesi önerisi 16 Eylül 2024'te Bişkek'te yapılan TDT Enerji Bakanları Konseyi'nin 4'üncü toplantısında kabul edilmişti.