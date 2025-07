TEB'e Uluslararası Sürdürülebilir Finans Ödülü

Türk Ekonomi Bankası (TEB), The Digital Banker tarafından " Türkiye'de Sürdürülebilir Finans Alanında En İyi Özel Banka" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, sürdürülebilir finans alanındaki bütüncül yaklaşımı ve çeşitli müşteri segmentlerine yönelik geliştirdiği özel çözümler sayesinde uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Banka, global finans çevrelerinin saygın yayın organlarından The Digital Banker tarafından düzenlenen "Global Sustainable Finance Awards" kapsamında "Best Private Bank for Sustainable Finance – Türkiye" kategorisinde ödüle değer bulundu.

TEB, sürdürülebilirliği bankacılık ürünlerinden çalışan memnuniyetine, çevresel ayak izinden risk yönetimine kadar tüm iş süreçlerinde merkeze alıyor. Banka, çevresel ve toplumsal etki yaratmayı hedefleyen uygulamalarıyla Yeşil Kredi ve Sürdürülebilirlik Bağlantılı Kredi gibi uluslararası çerçevelerle uyumlu ürünler sunuyor. Finansal desteklerini klasik bankacılık hizmetlerinin ötesine taşıyan TEB, bankacılık dışı tekliflerle müşterilerine çok yönlü değer sağlamayı amaçlıyor.

TEB, sürdürülebilirliği risk ve fırsat ekseninde değerlendirerek, kurumsal müşterilerini sürdürülebilirlik kriterlerine göre kapsamlı şekilde analiz ediyor. Bu analizlerin çıktıları, müşterilerin sürdürülebilirlik yol haritalarına katkı sağlamak üzere paylaşılıyor ve finansal ürünlerle destekleniyor. Ayrıca, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi geçiş riski oluşturabilecek gelişmeler doğrultusunda müşterilerine özel değerlendirmeler yaparak, bu unsurları kredi karar süreçlerine entegre ediyor. Böylece müşterilerinin mevcut durumunun yanı sıra gelecekteki düzenlemelere ve hazırlık süreçlerine de katkı sunuyor.

Girişimcilik ekosistemine ve kadınlara yönelik destekler sürüyor

TEB, 2013'ten bu yana yürüttüğü Girişim Bankacılığı ile Türkiye genelinde yenilikçi iş fikirlerini destekliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Denizli ve Gaziantep'te faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri aracılığıyla girişimcilere sadece finansman değil, danışmanlık, mentörlük, tanıtım ve pazarlama gibi alanlarda da destek veriliyor. Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla desteklenen girişim sayısı 2 bin 250'ye ulaşırken, yalnızca bu dönemde 42 girişim özel programlara dahil edildi.

Kadınların iş dünyasında daha güçlü ve görünür hale gelmesini hedefleyen TEB, 2015'te hayata geçirdiği Kadın Bankacılığı ile bu alanda öncülük üstleniyor. Türkiye'de bir banka bünyesinde ayrı bir departman kurarak başlattığı bu inisiyatif kapsamında kadın girişimciler ve iş sahiplerine finansmana erişim, yeni pazarlara açılma, mentörlük ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarında destek sunuluyor. TEB, yenilikçi çözümleriyle kadın girişimcilere "stratejik çözüm ortağı" olarak katkı sağlamaya devam ediyor.