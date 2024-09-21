TEDAŞ'tan 30. Yıl Hatıra Ormanı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TEDAŞ'tan 30. Yıl Hatıra Ormanı

TEDAŞ, 30. yılını kutlamak için 7 ilde 1000 fidan dikerek 'Hatıra Ormanı' projesini başlattı.

21.09.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), kuruluşunun 30. yılını kutlamak amacıyla başlattığı "TEDAŞ 30. Yıl Hatıra Ormanı" projesi kapsamında 7 ilde, yaklaşık 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, kurum çalışanları, geleceğe nefes olmak için ülke genelinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştiriyor.

Çalışanlar, İstanbul, Elazığ, Diyarbakır, Van, Trabzon, Adana ve Antalya'da gerçekleştirilen etkinliklerle şimdiye kadar yaklaşık 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

TEDAŞ ailesi, kurumun hizmet verdiği tüm Bölge Müdürlükleri ile Eğitim ve Sertifikasyon İşletme Müdürlüklerinde hatıra ormanı oluşturmayı hedefliyor.

TEDAŞ'tan projeye ilişkin yapılan açıklamada "TEDAŞ ailesi olarak kurumumuzun kuruluşunun 30. yıl dönümünü, büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. Şirketimizin kuruluşunun yıl dönümü sevincini daha da anlamlı kılmak amacıyla hayata geçirilen hatıra ormanları projemiz, geleceğe yeşil bir miras bırakmanın yanı sıra; doğanın korunmasına ve sürdürülebilir bir çevre yaratılmasına da katkı sağlayacaktır. Çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerle, yurdumuzun orman varlığının arttırılmasına katkı sunmak, vatandaşlarımıza ağaç ve orman sevgisini aşılamak ve fidan dikme alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Ağaç dikme faaliyetlerimizi bundan sonraki süreçte de bir seferberlik ruhuyla devam ettireceğiz. Bugüne kadar 7 ilde yaklaşık bin fidan dikimi gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında, hizmet noktalarımızın bulunduğu tüm illerde bu ormanlarımızı oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Düzenlenen etkinliklere aileleriyle birlikte katılan çalışanlar, çam, servi, ladin, sedir, limon, portakal, armut, mandalina, kiraz, şeftali, hurma, kayısı ve elma gibi çeşitli türden fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlik kapsamında dikilen fidanlara ise projenin gerçekleştirildiği bölgede çalışan personelin isimleri verildi.

Kaynak: AA

Türkiye Elektrik Dağıtım, istanbul, Ekonomi, Tedaş, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEDAŞ'tan 30. Yıl Hatıra Ormanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
07:49 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
04:47 Metin Arolat’ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı
15:15 Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi
15:13 Kamala Harris’ten silah açıklaması: ’Eğer evime biri girerse vurulur’ Kamala Harris'ten silah açıklaması: 'Eğer evime biri girerse vurulur'
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:59 Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor
14:52 İsrail’in Lübnan’da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
14:30 Yokluğun gözü kör olsun ’’Ne istiyorsun’’ diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti Yokluğun gözü kör olsun! ''Ne istiyorsun?'' diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti
14:23 Bir bu şarlatan eksikti Cenneti tanımlarken yaptığı “Huri“ hesabına bakın Bir bu şarlatan eksikti! Cenneti tanımlarken yaptığı "Huri" hesabına bakın
14:22 Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı
14:19 Lübnan’ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş Lübnan'ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek! Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 12:22:57. #1.11#
SON DAKİKA: TEDAŞ'tan 30. Yıl Hatıra Ormanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement