Tek başına savunma sanayi şirketlerine kafa tutuyor

Tek kişilik savunma sanayi şirketi

Evinde üretiyor, dünyaya satıyor

Hindistan, Pakistan, İsrail Gaziantepli kaşifin peşinde

GAZİANTEP - Meslek lisesi mezunu Gaziantepli kaşif Müslüm İncedal, evinin bir katında geliştirdiği cihazlarla milyonlarca dolarlık büyüklükteki savunma sanayi şirketlerine tek başına kafa tutuyor. Büyük bütçeli firmalara ekonomik olarak değil teknik olarak kafa tuttuğunu söyleyen İncedal, ürettiği cihazlara şuanda İsrail, Hindistan ve Pakistan'dan talep olduğunu kaydetti.

Gaziantep'te yaşayan Şeyh Müslüm İncedal, Meslek Lisesi'nde gördüğüm eğitimle üretim ofisine dönüştürdüğü evinin bir katında ürettiği cihazlarla büyük bütçeli savunma sanayi şirketlerine kafa tutuyor. Teknik istihbarata yönelik geliştirdiği sistemlerle Aselsan, Havelsan ve TEİ gibi yerli savunma sanayi firmalarının radarına giren İncedal, ürettiği cihazları yurtdışına da ihraç ediyor. Azim dolu bir hayat hikayesine sahip olan İncedal, yüzlerce mühendisin çalıştığı firmalara tek başına meydan okuyor.

Elle kullanılabilen radar üretti

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ürün satma başarısı da gösteren Gaziantepli mucidin ürettiği radarlar, çok sayıda askeri operasyonda kullanıldı. Son olarak geliştirdiği Video Optik Radar ile radarın boyutunu avuç içine sığacak kadar küçülten İncedal, ürettiği cihazlara şuanda Pakistan, Hindistan ve İsrail'den talep olduğunu kaydetti. Savunma sanayi için canını ortaya koyduğunu söyleyen İncedal, büyük bütçeli firmalara ekonomik olarak değil teknik olarak kafa tuttuğunu anlattı.

"Ürettiğim cihazlar büyük firmaların ürettiği ürünlerle denkti"

SAHA Expo Savunma Sanayi Fuarına katıldığını aktaran İncedal, fuardaki stantta sergilediği ürünlerin milyon dolarlık büyüklükte olan firmaların geliştirmiş olduğu ürünlere denk olduğunu vurguladı. Bu tür teknolojileri sevdiği için geliştirdiğini söyleyen İncedal, "Bir hafta önce sınır dışındaydım. Oradaki eksiklikleri yapılması gerekenleri gidip yerinde gördüm. Cihazlarımı orada askeri personellerle birlikte denedik. Bu çalışmalarımızla ilgili gerekli raporlar tutuldu. Savunma Sanayi Başkanlığına gönderildi. Bununla ilgili geri dönüşleri bekliyoruz. Şuanda işin en heyecanlı kısmındayız. Sınır ötesinde en son geliştirmiş olduğum Siberlojik Video Optik Radar ile 9 bin 800 metreden görüntü aldık. Benim sistemi Aselsan'ın geliştirmiş olduğu Dragon Eye sisteminin yanında çalıştırdık" ifadelerini kullandı.

"Aselsan binlerce mühendisle üretiyor, ben tekim"

Kendi ürettiği radar sistemin 4K görüntü vermesinden dolayı Aselsan'ın cihazından bir adım daha ötede olduğunu paylaşan İncedal, kendi ürettiği sistemin elde taşınabilmesinin artı özellik olduğunu söyledi. Ürünlerin fiyatları arasında uçurum olduğunu belirten İncedal, "Aselsan o cihazı binlerce mühendisle geliştiriyorlar. Ben tek başıma geliştiriyorum. Kilis sınırında yıllardır kullanılan mikro radarım var. Geçen gittim. Çok güzel sonuçlar almışlar. Almanya, Hollanda ile Amerika'ya cihaz gönderdim. Aselsan'dan iki defa geldiler. Havelsan'dan gelip drone ile testler yaptılar. TUSAŞ'tan geldiler. TUSAŞ Anka ile Aksungur insansız hava araçları için benden bir elektro optik sistem talep ettiler. O sistem bende var. Ancak o sistemin kalifikasyon ve sertifikasyon sürecini ekonomik olarak karşılayamayacağım için o sürece girişemedik" diye ekledi.

"Meslek lisesi mezunuyum"

Çocukluğunun Adana'da İncirlik Üssü'nün yanında geçtiğini sözlerine ekleyen İncedal, "Orada Amerikan askerlerine verilen Sovyet Rusya'nın teknolojik gücünü gösteren yayınlar olurdu. Biz onları belli bir süre sonra kitapçılardan alırdık. Bunlara olan ilgi bende bir hayal oluşturdu. Elektronik okuyup optik konusunda kendimi geliştirmek istedim. İstediklerimi lüks olarak görüyordum ama şuan bunları üretebiliyorum. Ben meslek lisesi elektrik bölümü mezunuyum. Bugün öğrencilere bildiklerimi aktarmak için Elektro Optik isminde bir Youtube kanalı kurdum. Evlendikten sonra eşim başta tepki gösterdi. Ama baktı ki uğraştığım işler kazanca da dönüşebiliyor. Ardından o da işin bir ucundan tuttu. Bana yardımcı da oluyor" dedi.

"Hindistan, Pakistan ve İsrail'den talep var"

Ürettiği cihaz ve sistemleri denemek için otomobiliyle 120 bin kilometre yol yaptığını ifade eden İncedal, tehlikeli bölgelere deneme yapmak için girdiğini aktardı. Riskli bölgelere girmeden önce kan grubunun dahi alındığını aktaran İncedal, "Ben bu iş için canımı ortaya koydum. Benim bazı ürünlerimin benzeri daha Türkiye'de üretilmemiş. Şuanda birçok ülkeden uluslar arası talepler var. Şuan görüştüğümüz ikili diyalog halinde olduğumuz ülkeler var. Hindistan, Pakistan ve İsrail'den talep ediyorlar. Fuarda gelip ürünlerimi gördüler. O ülkelerden gelip sistemleri görecekler. Bu süreç tamamlanırsa ülkemiz adına da çok hayırlı olacak. Ben savunma sanayiye yön veren yetkililerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte onların çabası ve gayretiyle süreç tamamlanacak. Benim önceliğim her zaman Türk Silahlı Kuvvetleridir" diye konuştu.