Tekirdağ'da Temmuz ayında 2 bin 135 konut satıldı

Tekirdağ'da 2022 yılı Temmuz ayında 2 bin 135 konut satıldı. Bu verilerle Tekirdağ, konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 13. sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. 2 bin 135 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,3'ü Tekirdağ'da gerçekleşerek konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 13. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 350 konut satışı ve yüzde 15,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 417 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 4 bin 868 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 31 konut ile Hakkari ve Ardahan, 49 konut ile Şırnak oldu.

Tekirdağ'da ipotekli konut satış sayısı 536 olarak gerçekleşti

Tekirdağ'da ipotekli konut satışları sayısı 536 olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 25,1 ile 22. sırada yer aldı. Tekirdağ, Türkiye'deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,8'lik payı ile 6. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalış göstererek 19 bin 146 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,9 artışla 189 bin 463 oldu. - TEKİRDAĞ