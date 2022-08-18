Tekirdağ'da Temmuz ayında 2 bin 135 konut satıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da Temmuz ayında 2 bin 135 konut satıldı

18.08.2022 12:15
Tekirdağ'da Temmuz ayında 2 bin 135 konut satıldı

Tekirdağ'da 2022 yılı Temmuz ayında 2 bin 135 konut satıldı.

Tekirdağ'da 2022 yılı Temmuz ayında 2 bin 135 konut satıldı. Bu verilerle Tekirdağ, konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 13. sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. 2 bin 135 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,3'ü Tekirdağ'da gerçekleşerek konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 13. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 350 konut satışı ve yüzde 15,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 417 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 4 bin 868 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 31 konut ile Hakkari ve Ardahan, 49 konut ile Şırnak oldu.

Tekirdağ'da ipotekli konut satış sayısı 536 olarak gerçekleşti

Tekirdağ'da ipotekli konut satışları sayısı 536 olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 25,1 ile 22. sırada yer aldı. Tekirdağ, Türkiye'deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,8'lik payı ile 6. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalış göstererek 19 bin 146 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,9 artışla 189 bin 463 oldu. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Genç Sultanlar, Türkiye üçüncüsü oldu Genç Sultanlar, Türkiye üçüncüsü oldu Ukrayna'dan 3 bin 500 ton buğday taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında Ukrayna'dan 3 bin 500 ton buğday taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Tekirdağ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Temmuz ayında 2 bin 135 konut satıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:51:34. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Temmuz ayında 2 bin 135 konut satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement