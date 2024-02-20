Tekirdağ\'da 2024 Ocak Ayında 1.747 Konut Satıldı

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre 2024 Ocak ayında Tekirdağ'da bin 747 konut satıldı.
TÜİK'in verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Bin 747 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,2'si Tekirdağ'da gerçekleşerek, Tekirdağ en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 12. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.
Tekirdağ'da ipotekli konut satış sayısı 196 olarak gerçekleşti
Tekirdağ'da ipotekli konut satışları sayısı 196 olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,2 ile 9. sırada yer aldı. Tekirdağ Türkiye'deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 3,3'lük payı ile 6. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,5 azalış göstererek 5 bin 915 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların bin 404'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.
Bin 551 konut el değiştirdi
Tekirdağ'da diğer satış türleri sonucunda bin 551 konut el değiştirdi. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 88,8 olarak açıklandı. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 2,1'lik pay alarak 12. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 74 bin 393 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92,6 olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da bin 747 konut satışının, 699'u ilk satış, bin 48'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › Ekonomi › Tekirdağ'da 2024 Ocak Ayında 1.747 Konut Satıldı - Son Dakika
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