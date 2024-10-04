TEKNOFEST'te Otonom Araçlar Sergileniyor - Son Dakika
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Ekonomi

TEKNOFEST'te Otonom Araçlar Sergileniyor

TEKNOFEST\'te Otonom Araçlar Sergileniyor

İzmir merkezli Craft Channel, TEKNOFEST'te insansız hava, kara ve deniz araçlarını sergiliyor.

04.10.2024 12:46
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İzmir merkezli teknoloji şirketi tarafından yazıcıda tasarlanıp ekipman montajı ve yazılım işleminin ardından üretilen gemi, araba ve uçaklar, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı (3T) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda üçüncü gününde sürüyor.

İzmir merkezli Craft Channnel teknoloji şirketinin ürettiği insansız hava, kara ve deniz araçları da festivalde yer alıyor.

Standı ziyaret eden katılımcılar, otonom araçları inceleyip bilgi alıyor.

Üretimi tamamlanan araçlar sahada test ediliyor

Şirket bünyesindeki 10 kişilik mühendis ve teknik elemanlar, üretimini planladıkları araçları 3 boyutlu yazıcılarda tasarlıyor.

Dizaynı edilen parçalara ekipman montajı yapılıp yerli ve milli yazılım entegre ediliyor.

Üretimi tamamlanan uçak, gemi ve arabalar sahaya çıkarılarak otonom şekilde test ediliyor.

Araçların tasarım ve üretim süreci ile sahadaki otonom hareketi kayıt altınla alınarak şirketin YouTube kanalı üzerinden de tanıtılıyor.

"Araçlarının tamamen yapay zekayla hareket etmesini sağlıyoruz"

Şirketin kurucusu Naraş Serhan Okan, AA muhabirine, insansız araçların bilgisayar ortamında şekillendiğini söyledi.

Üretimi tamamlanan gemileri denizde, uçakları gökyüzünde, otomobilleri karada test ettiklerini anlatan Okan, "Hava, kara ve deniz araçlarının tamamen yapay zekayla hareket etmesini sağlıyoruz. Yazılımları kendimiz geliştiriyoruz. Tüm süreci insanlarla paylaşıyoruz. Şu an bizi birçok firma destekliyor." dedi.

Okan, geri dönüşlerin kendilerini heyecanlandırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerçek boyutlarda otonom uçak, tekne ve araç üretmek istiyoruz. Her geçen gün yaptığımız projeleri büyütüyoruz. Sosyal medyada aylık 10 milyon üzerinde görüntülenmemiz mevcut. Takipçilerimiz merak edip, TEKNOFEST'e bizimle tanışmaya ve yaptıklarımızı görmeye geliyorlar. İlgi ve alaka çok güzel. Burada harika zaman geçiriyoruz. Sayın Selçuk Bayraktar da standımızı ziyaret etti. Kendisine ürettiğimiz ürünleri gösterdik. Çok şaşırdı ve mutlu oldu."

Kaynak: AA

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