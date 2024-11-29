Teknosa, Kadınlar İçin İlham Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Teknosa, Kadınlar İçin İlham Veriyor

Teknosa, Kadınlar İçin İlham Veriyor

Teknosa, 'Kadın için Teknoloji' projesiyle 32 bin kadına ulaşarak dijital okuryazarlığı artırıyor.

29.11.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dijitalleşmenin toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli bir dönüm noktası olduğu inancıyla 2007 yılından bu yana Habitat Derneği iş birliğiyle 'Kadın için Teknoloji' projesini yürüten Teknosa, yeni bir adım atarak, 'İlham Veren Buluşmalar'ı başlattı. Etkinlik kapsamında düzenlenen 'Ben Nasıl Başardım' panelinin ilk konuğu BigChefs kurucusu Gamze Cizreli oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmak ve teknoloji kullanımında daha aktif hale gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla 17 yıldır sürdürdüğü Kadın için Teknoloji projesinde yeni bir adım attı. Teknosa, Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında, projeye katılan kadınlar ile iş hayatında fark oluşturan kadınları bir araya getirdiği 'İlham Veren Buluşmalar'ı başlattı. Etkinliğin ilki, İstanbul'daki Facebook İstasyon Habitat Hub'ta yoğun bir katılımla gerçekleşti.

"17 yılda 32 binden fazla kadının hayatına dokunduk"

Açılışta konuşan Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, Habitat Derneği ile birlikte Türkiye'nin en uzun soluklu teknoloji projesini yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi: "Bu proje için 17 yıl önce yola çıktığımızda temel motivasyonumuz, 'daha eşit ve güçlü bir geleceği toplumsal cinsiyet eşitliği ile kurabiliriz' inancıydı. Biz kadınlar ülke nüfusunun yarısını oluşturuyoruz. Kalkınmamız, başarmamız ancak bizlerin hayatın her alanında eşit fırsatlara sahip olmasıyla mümkün. Teknosa olarak 'Teknoloji erkek işidir' algısını yıkmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında şimdiye kadar Türkiye'nin dört bir köşesinden 32 binden fazla kadının hayatına dokunduk. Eğitimlerimize katılan kadınlar teknolojiyi kullanarak her türlü bilgiye daha kolay erişiyor, sosyal çevrelerini genişletiyor. İşlerinde ve e-hizmet işlemlerinde teknolojiyi aktif olarak kullanmaya başlıyor. Sosyal medya üzerinden el emeklerini, evde ürettiklerini tanıtmaya, satmaya başlıyor. Proje sayesinde kurulan ilişkiler sadece eğitimle sınırlı kalmıyor, zaman içinde başka iyiliklere de dönüşüyor. Projemizin kadınların dijital dünyaya adaptasyonunda önemli bir işlevi yerine getirdiğine inanıyorum. Proje kapsamında bugün ilkini düzenlediğimiz 'İlham Veren Buluşmalar' etkinliğimizi 4 ayda bir farklı şehirlerde hayata geçirerek, büyütmeyi hedefliyoruz. Biz projemizde ilhamımızı hep kadınlardan aldık, almaya da devam ediyoruz. Kadının yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki o görünmez engelleri aşmak için güçlerimizi birleştirelim."

"Kadınlar teknoloji ile güçleniyor; sosyal hayat ve iş yaşamında dönüşümün öncüsü oluyorlar"

Açılışta konuşan Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, Kadın için Teknoloji projesi ile ilgili şunları söyledi:

"Teknosa ve Habitat Derneği ortaklığı ile gerçekleştirdiğimiz Kadın için Teknoloji projesi ile 17 yılda 32 binden den fazla kadına ulaşmanın gururunu yaşadığımızı belirtmek isterim. Kadın için Teknoloji Projesi kadınların teknoloji kullanımıyla hem bireysel hayatlarında hem de iş yaşamlarında dönüşüm yaşamalarını hedefliyor. Kadınların dijital becerilerini geliştirmelerini, teknoloji tabanlı iş fikirlerini hayata geçirmelerini ve toplumsal hayata katılımlarını artırmayı amaçlıyoruz. Kadın için Teknoloji projesinin bir alt çerçevesi olarak hayata geçirdiğimiz 'İlham Veren Buluşmalar' etkinlikleri, başarılı kadın girişimcileri katılımcılarla bir araya getirerek onlara umut dolu bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor. Bu projede Teknosa ile 17 yıldır ortaklık yapıyoruz ve daha uzun yıllar kadınların teknoloji yetkinliklerini geliştirmek için ortaklığımızı büyüterek çalışmaya devam edeceğimize inanıyoruz."

Fark oluşturan kadınlar anlattı

Etkinlik kapsamında düzenlenen 'Ben Nasıl Başardım' panelinin konuğu BigChefs kurucusu Gamze Cizreli oldu. Cizreli, Teknosa CEO'su Sitare Sezgin'in sorularıyla iş hayatında bir kadın olarak önüne çıkan engelleri nasıl aştığını anlattı. 'İlham Veren Kadınlar Paneli'nde ise Habitat Derneği'nden Elif Yıldırım Başer'in moderatörlüğünde, Otama Kırkpınar kurucusu Merve Özkorkmaz, Hipokid kurucusu Evren Büyük Kepkep ve Development Minds kurucusu Doç. Dr. Gülgönül Bozoğlu Batı, hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Teknosa, 'İlham Veren Buluşmalar' etkinliği katılımcıları için Aydın Nazilli ağaçlandırma sahasına fidan bağışı yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Teknosa, Eğitim, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Teknosa, Kadınlar İçin İlham Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:26 Halep savaşında ölü sayısı 100’ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
17:30 İstanbul’da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı
16:55 Samet Aybaba’nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu
16:39 Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:33:38. #1.13#
SON DAKİKA: Teknosa, Kadınlar İçin İlham Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.