Tekstil fuarı, Bursalı firmaların ihracat hedefini yükseltti

Bursalı üretici firmaların sonbahar-kış kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını sergilediği Bursa Textile Show (BURTEX) Fuarı devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), KOSGEB, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve KFA Fuarcılık iş birliğiyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün açılan fuarda 133 firma imalatçı firma ürünlerini sergiliyor.

Rusya, İspanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere 40 ülkeden 500'ün üzerinde firmanın temsilcileri, Bursalı üreticilerle ikili iş görüşmesi gerçekleştiriyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, AA muhabirine, fuara katılımın üst düzey olduğunu söyledi.

Bu organizasyonun, dünyanın zor süreçten geçtiği dönemde Bursalı firmalara ciddi katkı sağlayacağını belirten Kuş, şöyle devam etti:

"40 ülkeden 500'ün üzerinde yabancı firma yetkililerini Bursa'da misafir ediyoruz. Yani bu süreçte de önemli bağlantıların olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah bir nebze olsun Bursalı firmalara, ülkemizin ihracata ciddi bir katkımız olur diye düşünüyoruz. Dünyanın önde gelen firmaları fuarda ziyaretçi olarak bulunuyor. Zara, Armani ve Hugo Boss gibi firmaların fuarda olması önemli. Bu firmalar dünyanın büyük firmaları ve alım tonajları çok yüksek. Bunların fuarda olmasının alımla beraber ciddi potansiyel oluşturacağını tahmin ediyorum."

Kuş, Bursa'nın tekstil geçmişine sahip bir kent olduğunu anlattı.

Türkiye'nin tekstildeki gücü ve tecrübesinin çok üst seviyede olduğunu dile getiren Kuş, "Bunun da biz zaten uluslararası alanda ciddi şekilde karşılığını görüyoruz. Üretici firmaların da fuarda olması bizim fuarımızı biraz daha cazip hale getiriyor. Alıcıların da özellikle üretici firmalarında çalışma isteğinden dolayı fuarımız ciddi bir talep görüyor." dedi.

İsmail Kuş, fuarın ilk gününde Bursalı firmaların uluslararası iş birliklerine imza attığını bildirdi.

Etkinliğe ciddi oranda katılım olduğunu aktaran Kuş, şunları kaydetti:

"Şu anda Avrupa'da bir sıkıntı olmasına rağmen Avrupa firmalarının ilgi göstermesi bizim için çok önemli. Rusya, Orta Asya ve Güney Amerika ülkeleri ve ABD'den de ziyaretçilerinin olması bizim için çok güzel bir gelişme. Gelecek fuarı Bursa Fuar Merkezi'nde geniş katılımla düzenleyeceğiz. Metrekareleri de artırarak fuarı daha güzel bir formata getireceğiz. Sırada bekleyen firma çok. Birçok firmanın talebini karşılamaya çalışacağız. Özellikle üretici firmaları yeni fuar alanında aramızda göreceğiz. Güzel bir ortam olunca talep de fazla oluyor. İlk yola çıktığımız günleri hatırlıyorum, firmaları getirmekte zorlanıyorduk ama bugün geldiğimiz noktada firmaların bu kadar taleplerinin olması güzel işlerin olduğu, güzel bağlantılarının olduğunun bir göstergesi."

"Avrupa zaten tartışılmaz Türkiye'yi tercih ediyor"

Fuara katılan Gürkan Brode Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Davut Gürkan da bu organizasyonun genelde dış giyim ve modaya hitap ettiğini belirtti.

Önceki yıllarda fuarın niteliklerini gören alıcıların daha farklı ve bilinçli olarak katılım sağladığını ifade eden Gürkan, şöyle konuştu:

"Firma olarak 1993 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz. 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. İç piyasada müşterimiz çok nadirdir. Tamamen uluslararası alıcılara hitap ediyoruz. Uluslararası zincire sahip olan dünyanın ilk 5 büyüğünden bir iki firmanın da lisanslı tedarikçisiyiz. Dolayısıyla da işimiz tamamen ihracat ve brode alanında faaliyet göstermek. Bu fuar da bize ciddi manada katkı sağlıyor. Uluslararası alıcılar maliyet ve lojistik desteğine çok önem veriyorlar. Lojistikten kastettiğimiz hem navlun bedelleri olarak hem de termin bedelleri olarak. Türkiye bu konuda ciddi manada onlara gelecek vadeden bir ülke. 1,5-2 saatlik uçuşlar içerisinde 3,5 milyar nüfusa hitap edebilen bir hinterlanda sahibiz Türkiye olarak. Hele hele Avrupa zaten tartışılmaz Türkiye'yi tercih ediyor."

Bursa Textile Show Fuarı yarın sona erecek.