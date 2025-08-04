Temmuz 2025'te En Çok Satan Otomobiller - Son Dakika
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Ekonomi

Temmuz 2025'te En Çok Satan Otomobiller

04.08.2025 14:55
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Renault, Temmuz 2025'te 10,076 adet satışla zirvede, Fiat ve Volkswagen takip etti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, Temmuz ayında en çok satan otomobil markalarında 10 bin 76 adet ile Renault ilk sırada, 6 bin 869 adet ile Fiat ikinci sırada, 5 bin 709 adet ile Volkswagen üçüncü sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 715 bin 695 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 6,68 oranında artarak 572 bin 198 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,77 artarak 143 bin 497 adet oldu.

ODMD verilere göre, yılın ilk 7 aylık döneminde Renault toplam 64 bin 578 adet satışla zirvedeki yerini korudu. Toyota, yılın ilk 7 ayında 42 bin 155 adet satışla ikinci sırada yer alırken, Volkswagen 42 bin 43 adetle üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde en çok dikkat çeken büyüme BYD'den geldi.

Ocak-Temmuz döneminde en çok satan ilk 10 marka şöyle:

Renault 64 bin 578 adet

Toyota 42 bin 155 adet

Volkswagen 42 bin 43 adet

Fiat 40 bin 473 adet

Hyundai 35 bin 658 adet

Peugeot 34 bin 66 adet

BYD 29 bin 284 adet

Opel 24 bin 797 adet

Skoda 23 bin 359 adet

Citroen 22 bin 533 adet

Markalar sıralamasında 10 bin 76 adetle geçen yılın Temmuz ayına göre satışlarını yüzde 57,39 oranında artıran Renault yine ilk sırada yer alırken, 6 bin 869 adetle Fiat ikinci, 5 bin 709 adetle Volkswagen üçüncü ve 5 bin 660 adetle Toyota dördüncü oldu.

Temmuz ayında en çok satan ilk 10 marka şöyle:

Renault 10 bin 76 adet

Fiat 6 bin 869 adet

Volkswagen 5 bin 709 adet

Toyota 5 bin 660 adet

Hyundai 5 bin 215 adet

Tesla 4 bin 706 adet

Opel 4 bin 268 adet

Peugeot 4 bin 211 adet

Citroen 3 bin 932 adet

BYD 3 bin 783 adet - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Volkswagen, Otomobil, Renault, Ekonomi, Finans, Fiat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz 2025'te En Çok Satan Otomobiller - Son Dakika

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