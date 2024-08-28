Temmuz Ayında İmalat Sanayisinin İhracattaki Payı Yüzde 94,5

Ekonomi

Türkiye'nin temmuz ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, ithalatta ara mallarının payı yüzde 68,6 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta temmuzda imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,1 oldu.

Ocak-temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta temmuzda ara mallarının payı yüzde 68,6, sermaye mallarının payı yüzde 15,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 olarak hesaplandı.

İthalatta, bu yılın ocak-temmuz döneminde ara mallarının payı yüzde 69,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Temmuzda ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 752 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 604 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 441 milyon dolarla ABD, 1 milyar 59 milyon dolarla Irak, 1 milyar 29 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sını oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde de ihracatta ilk sırayı 11 milyar 952 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 9 milyar 223 milyon dolarla ABD, 8 milyar 561 milyon dolarla Birleşik Krallık, 7 milyar 480 milyon dolarla İtalya ve 7 milyar 284 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'una tekabül etti.

Temmuzda ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat tutarı 4 milyar 155 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 773 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 2 milyar 535 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 407 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 400 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,5'ini oluşturdu.

Ocak-temmuz dönemindeki ithalatta ise ilk sırada 25 milyar 814 milyon dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 25 milyar 435 milyon dolarla Çin, 15 milyar 301 milyon dolarla Almanya, 11 milyar 83 milyon dolarla İtalya, 9 milyar 535 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9 olarak hesaplandı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,8

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, temmuzda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 3 artarken, ithalat yüzde 3,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,8 artarken, ithalat yüzde 12,7 azalış gösterdi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Temmuzda bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3'ü, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'ü buldu.

Temmuzda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 83 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,5 olarak kaydedildi. Ocak-temmuz döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre temmuzda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14 artarak 20 milyar 405 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 8,6 düşüşle 27 milyar 142 milyon dolara geriledi.

Temmuzda dış ticaret açığı yüzde 42,9 azalarak 11 milyar 789 milyon dolardan 6 milyar 737 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2023'te yüzde 60,3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 75,2'ye yükseldi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artarak 134 milyar 564 milyon dolar, ithalat yüzde 9 azalarak 184 milyar 525 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 31,2 azalarak 72 milyar 573 milyon dolardan 49 milyar 961 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2023 döneminde yüzde 64,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 72,9'a yükseldi.

(Bitti)