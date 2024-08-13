Temmuzda Konut Satışları Yüzde 16 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Temmuzda Konut Satışları Yüzde 16 Arttı

Türkiye genelinde konut satış sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. İstanbul, temmuzda en yüksek konut satışına sahip il oldu.

13.08.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde konut satış sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16 artışla 127 bin 88'e yükseldi.

Ocak-temmuzda ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 672 bin 162'ye düştü.

İstanbul, temmuzda konut satışlarında 19 bin 47 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 11 bin 364 konut satışıyla Ankara, 6 bin 659 ile Antalya takip etti.

Konut satışının en az olduğu iller ise 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari, 77 ile Bayburt olarak sıralandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Türkiye, ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuzda Konut Satışları Yüzde 16 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
11:06 İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu
10:53 Suudi Arabistan Ecevit’in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü Dededen kalma arazi istimlak edildi Suudi Arabistan Ecevit'in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü! Dededen kalma arazi istimlak edildi
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
19:51 Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar
19:03 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi
18:44 Canlı yayında demediğini bırakmadı Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a olay yaratacak sözler Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay yaratacak sözler!
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
18:06 Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi
17:38 İlk maçında kırmızı kart görmüştü Arda Turan’dan hakemlere bomba sözler İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan'dan hakemlere bomba sözler
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
17:09 Arda Güler’in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı
16:39 Her yerde onu arıyorlar Ankaragücü’nün futbolcusu kayboldu Her yerde onu arıyorlar! Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 12:15:03. #1.13#
SON DAKİKA: Temmuzda Konut Satışları Yüzde 16 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement