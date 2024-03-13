TEMSA satış sonrası hizmetlerini güçlendiriyor

Ekonomi

Türkiye'de ve dünyada araç parkını genişleten TEMSA, bir yandan da satış sonrası hizmetlerini güçlendirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki 65 farklı yetkili servis noktasıyla sektörün önde gelen oyuncuları arasında yer alan TEMSA, yeni servis noktalarıyla da bu alandaki büyümesini sürdürüyor.

Şirketin satış sonrası hizmetler alanındaki gelecek dönem yol haritası, İstanbul'da düzenlenen TEMSA Yetkili Servisler Toplantısı'nda konuşuldu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TEMSA Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Önder Göker, son yıllardaki başarılarının altında yatan en önemli unsurun, müşteri, bayi, tedarikçi ve servisin bir arada bulunması olduğunu belirterek, "Her Zaman Her Yolda Birlikteyiz' söylemimizin altında yatan yaklaşım da bu." ifadelerini kullandı.

Müşteri odaklı bir şirket olmanın sadece müşterinin talep ettiği araçları doğru pazarlara sunmakla açıklanamayacağına işaret eden Göker, "Bu araçların üretimi ve satışı aslında değer zincirinin ilk ayağı. Ama zincir burada bitmiyor. Satış sonrası hizmetler, bu değerin sürdürülebilir olması, müşterinin bizlere güveni için vazgeçilmez bir unsur. Bizim devreye girdiğimiz nokta, aslında müşterinin bize en çok ihtiyaç duyduğu nokta." açıklamasında bulundu.

Göker, müşterinin en zor zamanında bile yanında olduklarını, bunu hissettirebilmenin, bu güveni sunabilmenin bugünün dünyasında değer odaklı düşüncenin en önemli göstergesi olduğunu kaydetti.

Gobal marka değerini güçlendirmek

Şirketin global marka değerini güçlendirmek adına yurt dışı çağrı merkezi hizmetini 27 farklı dil seçeneğiyle faaliyete geçirdikleri bilgisini paylaşan Göker, "Yenilenen TEMSA Yol Yardım hizmeti ile Avrupa'da TEMSA'nın Satış Sonrası Hizmetleri'nin kalitesini ortaya koyduk. Hem bünyemize kattığımız yeni servis noktalarıyla hem de yeni proje ve uygulamalarımızla güçlü ve sürdürülebilir büyümemize devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgiye göre, geçen yıl müşterilerine daha kaliteli hizmet sunabilmek için İstanbul ve İzmir'de servislerini faaliyete sokan TEMSA Satış Sonrası Hizmetler, ayrıca hali hazırda otobüs tarafına hizmet veren Kocaeli'deki servisini de hizmet verecek şekilde yurt içi servis ağına entegre etti.

Bunun yanında şirket, aralarında İngiltere, Belçika ve Almanya'nın da bulunduğu toplam 6 ülkede 7 yeni servis noktasını bünyesine kattı. Böylece şirket, 2023'te 7 farklı ülkede servis noktası açmış oldu.