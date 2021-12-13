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Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından 11 ayda 14,9 milyon dolar gelir sağlandı - Son Dakika

Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından 11 ayda 14,9 milyon dolar gelir sağlandı

13.12.2021 11:00

Malatya'dan yılın 11 aylık döneminde 14 milyon 916 bin dolarlık kayısı çekirdeği ihracatı yapıldı.

Malatya'dan yılın 11 aylık döneminde 14 milyon 916 bin dolarlık kayısı çekirdeği ihracatı yapıldı.

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen kayısı çekirdeğinden geçen yıl 3 bin 749 tonluk ihracata karşılık, 9 milyon 805 bin dolarlık gelir elde edilmişti.

Bu yılın 11 aylık döneminde ise 4 bin 811 ton çekirdek ihraç edilerek, 14 milyon 916 bin dolar gelir dolar gelir sağlandı. İhracat miktarında 1062 ton, gelirinde ise 5 milyon 111 bin dolarlık artış görüldü.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, tescilli kayısı çekirdeği ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu söyledi.

Kayısının meyvesi ve çekirdeğiyle ülke ekonomisine döviz kazandıran önemli bir tarım ürünü olduğuna dikkati çeken Özcan, "Yılın 11 ayında 4 bin 811 ton kayısı çekirdeği ihraç ederek, karşılığında 14 milyon 916 bin dolar gelir elde ettik. Son 4 ayda yaklaşık 3 bin 500 ton civarında çekirdek ihracatımız yüzümüzü güldürdü." diye konuştu.

"Çekirdekte Avrupa bizim için en önemli pazar"

Özcan, kuru kayısıda son iki yıldır rekoltenin düşük olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Rekolte düşüklüğü piyasalarda darlık ve sıkışıklık meydana getiriyor. Önümüzdeki günlerde çekirdek fiyatlarında kısmen iyileşme ve geçen yılın üzerinde bir ihracat olacağını tahmin ediyoruz. Çekirdeğin ihracat fiyatı her ay değişkenlik gösterebiliyor. Son zamanlarda çekirdekteki ihracat rakamlarımız ton bazında 4 bin avro, 4 bin 300 avro gibi farklı rakamlarda oldu. Çekirdek ihracatında en önemli alıcılarımızın başında İtalya geliyor. Çekirdekte Avrupa bizim için en önemli pazar."

Özcan, kayısı çekirdeğinin kilogram ihracat fiyatının şu an 4 ile 5 avro arasında değiştiğini aktardı.

Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından 11 ayda 14,9 milyon dolar gelir sağlandı
Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından 11 ayda 14,9 milyon dolar gelir sağlandı
Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından 11 ayda 14,9 milyon dolar gelir sağlandı
Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından 11 ayda 14,9 milyon dolar gelir sağlandı
Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından 11 ayda 14,9 milyon dolar gelir sağlandı

Malatya Ticaret Borsası, İhracat, Malatya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından 11 ayda 14,9 milyon dolar gelir sağlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından 11 ayda 14,9 milyon dolar gelir sağlandı - Son Dakika
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