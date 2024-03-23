TESK Başkanı: Ucuz diye alınan ürünlerin sağlığımızı etkilemesine müsaade etmeyelim - Son Dakika
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Ekonomi

TESK Başkanı: Ucuz diye alınan ürünlerin sağlığımızı etkilemesine müsaade etmeyelim

TESK Başkanı: Ucuz diye alınan ürünlerin sağlığımızı etkilemesine müsaade etmeyelim

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında artan merdiven altı üretime karşı vatandaşları uyardı. Palandöken, vatandaşların ucuz olduğu için sağlıksız ürünler alarak sağlıklarının kötü etkilenmesini engellemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, merdiven altı üreticilerin ve fırsatçıların Ramazan ayını fırsat olarak gördüğünü ve vatandaşların güvenilir esnaftan alışveriş yapması gerektiğini vurguladı.

23.03.2024 10:03
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşımız elbette cebini ve bütçesini düşünmek zorunda. Ancak sırf ucuz diye alınan ürünlerin sağlığımızı etkilemesine müsaade etmeyelim" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken Ramazan ayında artan merdiven altı üretime karşı vatandaşlara uyarıda bulunduğu bir basın açıklaması yaptı. Palandöken, vatandaşın ucuz olduğu için sağlıksız ürünler alarak, sağlıklarının kötü etkilenmesinin önüne geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Enflasyona bağlı olarak gıda fiyatlarının artışı ile birlikte merdiven altına yönelimin arttığına dikkati çeken Palandöken, "Özellikle alışverişlerin arttığı Ramazan ayında ve bayram arifesinde enflasyona da bağlı olarak merdiven altı ucuz ve kalitesiz üretim yaparak insan sağlığını hiçe sayanların sayısı ne yazık ki artıyor. Gözü dönmüşlerin bu hususta maharetli satış teknikleri ile gıda maddeleri de dahil olmak üzere tüm giysi ve konfeksiyon ürünlerinde de aynı şeyleri yapması mümkün. Bildiğiniz üzere et ve et mamulleri son derece tehlikeli. Bunlarda her türlü gıda nizamnamesine uyulmadan akşam saatlerinde kalabalık caddelerde korsan satıcılar tezgah açıyor ya da arabaların arkasında baklava satıyor" ifadelerini kullandı.

"Merdiven altı ürünler normalin 3'te biri ya da 4'te biri fiyatına satılıyor"

Palandöken, merdiven altı üreticilerinin ve haksız fiyat artışları yaparak Ramazan'dan rant sağlayan fırsatçıların Ramazan ayında artan gıda alışverişlerini fırsat olarak gördüğünü belirterek, "Bildiğiniz üzere cevizin, fıstığın, yağın ve unun kilogram fiyatı belli. Dolayısıyla her şeyin açıkta satıldığı gıda maddelerinin özellikle biz yerinden getiriyoruz diyerek zeytin, peynir, tereyağı, bal ve reçel gibi ürünleri arkasında satıyorlar. Fiyat artışlarını bahane edip gerçek zeytinyağı deyip ne olduğu belli olmayan yağlar, glikoz şurubu ile üretilmiş birçok unlu mamul bu şekilde satılıyor. Fiyatlar cazip oluyor ancak vatandaş otokontrolünü yapacak. Kıymanın kilosunun 400 lira olduğu bir yerde gidip de 250 liraya pastırma, sucuk alınırsa sağlımızı tehlikeye atmış oluruz. Kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimler gerekli takibi yapsa da vatandaşın bunlara pirim vermemesi lazım" şeklinde konuştu.

"Vatandaş sırf ucuz diye aldıkları ürünlerle sağlıklarını kötü etkilenmesine müsaade etmesin"

Öte yandan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala piyasada bayram hareketliliğinin şimdiden başladığını söyleyen Palandöken, "Malum önümüz bayram. Lokum, şekerleme, çikolata gibi insanların ikram edeceği her şeyin üzerinde oyun var. Çocuklara aldığınız giysi ve ayakkabılar kimyasallar ile çocuklarınızın cildini tahriş edebilir. Ne yazık ki insan sağlığına direkt zararlı ürünleri satmaktan imtina etmiyorlar. Vatandaşımız elbette cebini ve bütçesini düşünmek zorunda. Ancak sırf ucuz diye alınan ürünlerin sağlığımızı etkilemesine müsaade etmeyelim. Neticede sağlığından olan vatandaşın, kısa ve uzun vadede tedavi masrafları çok daha külfetli olacaktır. Sırf görüntüye aldanıp da bilmediğiniz yerden alışveriş yapmayın. Çünkü merdiven altı üretimde muhatabınız da yok. Vatandaşın alabileceği en önemli tedbir, bildiği güvenilir esnaftan alışveriş yapması olacaktır. Bu güzel ramazan ayının bereketinden yoksun kalmayın" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı: Ucuz diye alınan ürünlerin sağlığımızı etkilemesine müsaade etmeyelim - Son Dakika

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