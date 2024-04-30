TESK, TŞOF ve TÜRMOB 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TESK, TŞOF ve TÜRMOB 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladı

TESK, TŞOF ve TÜRMOB 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ve TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Palandöken, esnaf ve sanatkarların emeğin temsilcisi olduğunu vurgulayarak, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hakların korunması gerektiğini belirtti. Apaydın, işçi sınıfının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Kartaloğlu ise 1 Mayıs'ın işçi sınıfının mücadelesinin sembolü olduğunu ifade ederek, çalışma barışını güçlendirmeyi ve dayanışmayı artırmayı temenni etti.

30.04.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle mesaj yayımlandılar.

Palandöken, mesajında, gece gündüz demeden alın teri döken esnaf ve sanatkarların, emeğin temsilcisi olduklarını belirtti.

1 Mayıs'ın dünya genelinde işçi sınıfının hak ve kazanımlarının kutlandığı gün olduğunu ifade eden Palandöken, bu günün, esnaf ve sanatkarlar için birlik ve dayanışma duygularını pekiştirmenin yanı sıra çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hakların korunması açısından da önem taşıdığını bildirdi.

Palandöken, ekonominin gelişmesi ve milli gelirin artması için çalışanların hak ve hukukunu gözetmenin önemine işaret ederek, "Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı istihdam ile mücadele edilmesi ve kadın istihdamının artırılması, işçi ve işveren kesimlerinin işbirliği ile mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nün, işçilerin mücadeleleri ve kazanımlarını simgelediğine dikkati çekti.

1 Mayıs'ın dayanışma ve birlik günü olduğunun altını çizen Apaydın, "İşçi sınıfının güçlenmesi, birlik ve beraberlik içinde hareket etmesiyle mümkündür. İşçi kardeşlerimizin haklarına saygı duymak toplum olarak daha güçlü ve adil bir yapı oluşturmamıza katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Sınıfsız bir toplumun kurulmasına yönelik mücadelenin sembolü"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu da 1 Mayıs'ın işçi sınıfının ve sınıfsız bir toplumun kurulmasına yönelik mücadelesinin sembolü olduğuna dikkati çekti.

Kartaloğlu, işçilerin haklarının özenle korunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İş sağlığı, güvenliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, toplumsal refahın temel taşlarından biri. Bu konuda toplumun tüm kesimlerinin ortak gayret ve dayanışma içinde olması son derece önemli. 1 Mayıs'ın, çalışma barışını güçlendirmesini, dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Bendevi Palandöken, Fevzi Apaydın, 1 Mayıs, Tesk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK, TŞOF ve TÜRMOB 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 13:16:32. #1.11#
SON DAKİKA: TESK, TŞOF ve TÜRMOB 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement