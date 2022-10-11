Tezgahlarda balık çeşitliliği arttı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balık tezgahlarındaki çeşit arttı. Palamut'un ardından, mezgit, istavrit, çinekop ve hamsi tezgahlarda ki yerini aldı.

Av yasağının sona ermesinin ardından yaklaşık 1,5 aylık süreçte balıkçılar bu sezon bol miktarda palamut avladı. Palamutun çok olması nedeniyle diğer balık türlerinde ise azalma görüldü. Geçtiğimiz hafta hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan balıkçılar hafta sonunu ise bereketli geçirdi. Haftanın ilk gününde balıkçı tezgahlarında palamutun yanı sıra mezgit, istavrit, çinekop ve hamsi de yeri almaya başladı. Palamut bu hafta 60-75 TL, mezgit 60-80 TL, çinekop 100 TL, istavrit 100 TL ve hamsi ise 75 TL'den satışa sunuldu.

"Fiyatlar önümüzdeki günlerde düşer"

Balık fiyatlarının geçtiğimiz hafta yaşanan hava muhalefetinden dolayı balıkçıların denize açılamaması nedeniyle artış gösterdiğini ifade eden balıkçı esnaflarından Adem Çetin, bölgede avlanan balığın çoğunun ilçe dışına gittiğini söyledi. Çetin konuşmasında "Balığın zamlanmasının nedeni 3-4 günden beri sert bir hava var, fırtına var. O nedenle fiyatlar tabi ister istemez % 90 artmış durumda ama 3-4 gün sonra inşallah fiyatlar eski haline gelir gibi gözüküyor. Geçen hafta 60 TL'lik balığı 3 tane 100 TL'ye satıyorduk. Şu anda 75 TL'ye sattığımız balığı geçen hafta 40 TL'ye satıyorduk. Şu anda palamut fiyatları 60-75 TL arası değişiyor. Palamuttan başka tezgahımızda yerli hamsi ve mezgit balığımız var. Hamsi 75 TL, mezgit 60 TL. Geçen haftaki fiyatların geri gelmesi havanın durumuna bağlı, inşallah fiyatlar geri düşer. Türkiye'nin bazı yerlerinde hava sert olduğundan dolayı burada tutulan balıkların çoğu dışarıya gidiyor. Fiyatların yükselmesi bundan dolayı. Ereğli'de 100 tane balıkçı motoru varsa bunların 10-15 tanesi denize çıkıyor. Tuttukları balıkların çoğunluğu diğer illerde boşluk olduğu için Kefken, Akçakoca, Karasu o taraflarda havanın çok kuvvetli olmasından dolayı denize gidilmiyor. İster istemez oranında esnafı geldiğinden dolayı fiyatlar yükselme yapıyor. Ankara, İstanbul Türkiye'nin her tarafına balık gidiyor ister istemez buda fiyatların artmasına neden oluyor. Balığın yalnız Ereğli'de kaldığı zaman satılma imkanı yok. Her taraftan gelen motorlar var. İstanbul'dan, Adana'dan motorlar geliyor. Onlarında kendilerine göre balığı verdikleri yerler var, kapasitenin çoğu dışarıya gidiyor." Dedi.

"Balık dışarı gidiyor"

Kdz. Ereğli ilçesinde gır gır diye tabir edilen balıkçı teknelerin azlığı nedeniyle daha çok dışarıdan gelen balıkçıların avladığı balıkları dışarı götürdüğünü ifade eden balıkçı esnaflarından Ragıp Civan, fiyatların önümüzdeki günlerde düşmesini beklediklerini söyledi. Çimen gazetecilere yaptığı açıklamada "Havanın esmesinden ve kayıkların az çıkmasından dolayı balık biraz azalıp ve pahalanmış durumda. Geçen hafta palamutun çiftini 80 TL'ye satıyorduk, bu hafta çifti 120-130 TL arasında değişiyor. Tanesi ise 60-75 TL arasında değişiyor. Palamuttan başka tezgahımızda çinekop, hamsi, istavrit, mezgit var. Onların fiyatları da mezgit 60-80 TL arasında, çinekop 100 TL, istavrit 100 TL, hamsi ise 75 TL. Ereğli'de gırgır kayıkları olmadığından dolayı halk biraz pahalı balık yiyor, Ereğli'de büyük kayık olsa Ereğli halkı ucuza balık yer. Balık dışarıya mal olduğu için buraya gelen tekneler balıkları kendi şehirlerine gönderiyor." Diye konuştu.