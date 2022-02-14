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THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su - Son Dakika

THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su

14.02.2022 14:29

Türk Hava Yolları Yolları'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde ayrılan İlker Aycı'nın yeni adresi Hindistan Havayolları Air India oldu. Aycı'nın, Air India'nın CEO'luğuna atandığı açıklandı.

Tata Sons, Türk Hava Yolları'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'yı Hindistan Havayolları'nın CEO'su ve Genel Müdürü olarak atadığını duyurdu. Açıklamada, "Yönetim kurulu, İlker Aycı'nın Air India CEO'su ve Genel Müdürü olarak atanmasını gerekli müzakerelerin ardından onayladı. Bu atama, gerekli düzenleyici onaylara tabidir" denildi.

"AIR INDIA'YI YENİ ÇAĞA TAŞIYACAK"

Tata Sons Başkanı Natarajan Chandrasekaran Aycı'nın adaylığıyla ilgili Hindistan Havayolları yönetim kurulu toplantısına katılmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"İlker, orada görev yaptığı süre boyunca Türk Hava Yolları'nın bugünkü başarısına öncülük etmiş bir havacılık sektörü lideridir. İlker'i Air India'yı yeni çağa taşıyacağı Tata Grubu'na almaktan mutluluk duyuyoruz."

İLKER AYCI'DAN İLK AÇIKLAMA

İlker Aycı ise atamanın ardından "İkonik bir havayoluna liderlik etme ayrıcalığını kabul etmekten ve Tata Group'a katılmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Air India'daki meslektaşlarım ve Tata Group'un liderliği ile yakın bir şekilde çalışarak, Air India'nın güçlü mirasını, Hindistan sıcaklığını ve misafirperverliğini yansıtan benzersiz üstün bir uçuş deneyimiyle dünyanın en iyi havayollarından biri yapmak için kullanacağız." dedi.

İLKER AYCI KİMDİR?

51 yaşındaki Aycı, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1994 mezunu. 1995'te İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde siyaset bilimi üzerine araştırma yaptıktan sonra 1997'de İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programını tamamladı.

The Wall Street Journal'a göre Aycı ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları Spor Kulübü ve TFF Sportif Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda ve Kanada Türk İş Konseyi Üyesi ve ABD- Türkiye İş Konseyi Üyesi'dir.

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Türk Hava Yolları, Mehmet İlker Aycı, India, CEO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su - Son Dakika
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