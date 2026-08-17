Bakan Bolat: Savunma Sanayi İhracatında 12,5 Milyar Doları Aşacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dış ticarette büyümeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yaparken, 2025 sonunda 10 milyar 50 milyon dolar yaptı. Bu yıl inşallah sanayi savunma ihracatında 12,5. milyar doları aşacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi ziyarette bulunmak için Çorum'a geldi. Bakan Bolat'ın Çorum'daki ilk durağı Çorum Valiliği oldu. Vali Ali Çalgan'ı makamında ziyaret eden Bakan Bolat, şehirdeki projeler ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Bolat, daha sonra Çorum İl Ticaret Müdürlüğü ve Çorum Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ardından makamında ziyaret ettiği Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bir araya gelen Bakan Bolat, Çorum Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bakan Bolat, MHP Çorum İl Başkanlığı ve AK Parti Çorum İl Başkanlığını da ziyaret eti. AK Parti Çorum İl Başkanlığı ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Çorum'un savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi haline geldiğini ifade etti.

"Çorum'a 23,5 yılda 120 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirildi"

Çorum'a yapılan kamu yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Bolat, "Çorum, Türkiye'mizde çok önemli kültür merkezlerinden birisi. Aynı zamanda tarım sektörünün gücüyle, tarım gıda işleme sektörüyle, makine setleriyle, değirmen makineleri ve çeşitli yedek parça üretimi, madencilik, altın üretimi ve son yılların en gözde alanlarından savunma sanayii üretimi ve ihracatıyla Türkiye'mizin parlayan yıldız şehirlerinden birisi. Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye son 23 yılda bölgesinde ve dünyada güçlü ekonomisi, güçlü diplomasi kabiliyeti, güçlü ordusu, güçlü savunma sanayii ve güçlü imalat sanayiiyle ve güçlü tarım ve hizmetler sektörüyle bir yıldız gibi parlamakta. Çorum da parlayan Türkiye'nin yıldız şehirlerinden bir tanesi. Ulaştırma ağlarının kesiştiği bir yer. Orta, kuzey ve Doğu Karadeniz'e giden yolların ulaştırma koridoru. Çok önemli bir şehrimiz. Belediyecilikte de 1994'den bu yana, 32 senedir muhteşem bir şehircilik ve belediyecilik örneğinin sergilendiği bir şehir. AK Parti'mizde Çorum'a bugüne kadar 23 buçuk yıllık görev süresinde 120 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirdi. Bunların içinde eğitimden sağlığa, çevreden enerjiye, OSB'lere, yurtlara, hastanelere, okullara, üniversiteye varıncaya kadar kültür merkezi, gençlik merkezleri, millet bahçeleri var. Çok büyük eserler kazandırıldı" dedi.

Esnafı desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bakan Bolat, "Esnaflarımız için çok güzel müjdeleri iki hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. AK Parti iktidara geldiğinden bu yana çiftçi, esnaf, işçi, memur, emekli, kadınlar, özel gereksinimli vatandaşlarımız, çocuklar, gençler için büyük hizmetler yaptı, büyük kolaylıklar getirdi. Bu anlamda esnaflarımız için de bugüne kadar 800 milyar liraya yakın yüzde 50 faiz süspansiyonlu esnaf kredileri verildi. 4 milyon 600 bin esnafımıza kullanımı yapıldı. 2025 yılında 178 milyar lira 257 bin esnafın kullandığı kredi tahsisleri yapıldı. Çorum'da geçen yıl 1 milyar 518 milyon Türk Lirası yüzde 25 süspansiyonlu esnaf kredisi kullanıldı" diye konuştu.

"Ekonomik büyüklük olarak dünyada 21. sıradan 16. sıraya yükseldik"

Türkiye'nin her alanda yoluna emin bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Bolat, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve teşkilatıyla 7 Haziran 215 seçiminin ertesi gününden başlayan Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekası için çok büyük başarılı icraatlar gerçekleştirdi. Bakın 90'lı yıllarda, altı ayda bir, senede bir hükümet değişikliği olurken ve 90'lı yıllarda 11 hükümet değişikliği olurken, 2 Kasım 2002'den bu yana aynı iktidar ülkeyi istikrar ve büyüme, gelişme yolunda yönetmeye devam ediyor, huzuru, asayişi de sağlıyor. Bunda Cumhur İttifakı ortaklarımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli genel başkanı ve yöneticilerimize son 11 yıldaki bu basiretli, sağduyulu ve vatanperver ittifak ortaklığı için teşekkürü borçluyuz. Birlikte mecliste 10 gün önce geçirilen Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çerçeve yasası, 467 kabul oyuyla Türkiye milli birlik ve bütünlüğü için gerçekten muhteşem bir proje oldu. İnşallah Allah sonuna kadar buna ulaşmayı nasip etsin. Türkiye'mizde artık terörün kökünü sonuna kadar kazıyıp, 86 milyonun kardeşlik içinde ülkemizin üretim, çalışma ve ekonomik gelişme alanında, huzur ve asayiş yolunda ilerlemesi, dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelmesi yolunda çok önemli bir aşamayı geçmiş bulunuyoruz. Zaten Türkiye olarak 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarı döneminde ekonomik büyüklük olarak dünyada 21. sıradan 16. sıraya yükseldik. Satın alma gücüne göre ise 11. sıraya yükseldik. Avrupa'nın 5. büyük ekonomisine sahibiz. 1 trilyon 600 milyar doları aştık. Geçen cuma günü AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü bütün Türkiye stadında ve Ankara'daki programlarda hep birlikte idrak ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız muhteşem bir mitingde 25 yılın bir değerlendirmesini yaptı ve önümüzdeki 25 yılın da hedeflerini ortaya koydu" şeklinde konuştu.

"Bu yıl inşallah sanayi savunma ihracatında 12,5 milyar doları aşacağız"

Dünyada yaşanan sorunlara rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini kaydeden Bolat, "Dünyada durumlar oldukça sıkıntılı. Ekonomik durgunluk, ticaret savaşları ve başta bizim etrafımızda olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki sıcak savaşlar, enerji ve gıda, iklim krizi gibi birçok olumsuzluklar yaşanmakta. Ama buna rağmen Türkiye yirmi 23,5 yıldır istikrar içinde, güçlü bir liderlik, güçlü bir iktidarın ülkeye hizmet ve eser siyasetiyle kazandırdığı başarılarla ve vatandaşımızın da takdirine mahzar olan icraatlarla yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Biz, durmak yok, yola devam diyoruz. Başta Cumhurbaşkanımızın, başarılı liderliği ve teşkilatıyla orta koyduğu güven ve icraat ortamı ile her zaman takdirlerini ortaya koydu, dualarını esirgemedi. İnşallah bundan sonra da esirgemeyecektir. diyorum. Dış ticarette mal ve hizmet ihracatında Türkiye dolar bazında yaklaşık 8 kat büyüdü. 2001'de 36 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatı 2026 yılı Temmuz ayı sonunda 401 milyar dolara ulaştı. Milli gelir artışı dolar bazında altı kattan fazla oldu. Kişi başına milli gelir artışı 6 kat oldu. Sanayide, turizmde, tarımsal üretimde, hizmetler sektöründe, imalat sanayisinde, her alanda rekorlar kırdık. Türkiye 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yaparken, 2025 sonunda 10 milyar 50 milyon dolar yaptı. Bu yıl inşallah sanayi savunma ihracatında 12,5 milyar doları aşacağız" dedi.