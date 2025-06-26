Ticaret Bakanı Bolat'tan İran Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat'tan İran Açıklaması

Ticaret Bakanı Bolat\'tan İran Açıklaması
26.06.2025 13:07
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Bakan Bolat, Türkiye ile İran arasındaki doğal gaz bağlantısında kesinti olmadığını belirtti.

Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İran ile Türkiye arasındaki doğal gaz bağlantısında kesinti olmadı. Ticaret doğal olarak olumsuz etkilenebiliyor. Allah'a şükür ki ateşkes 12 gün içinde sağlanabildi. Ateşkes kalıcı olduğu taktirde olumsuz etkiler inşallah minimum düzeyde kalacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın himayelerinde, Albayrak Medya ev sahipliğinde düzenlenen 'Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi' programına katıldı. Bolat, açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen oturumda güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bolat, İran ile İsrail arasındaki çatışmalar sonrası ateşkese dair gelişmeleri değerlendirdi. Bolat, "Savaş hiçbir zaman istemediğimiz bir durum. İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığı sonrasında İran güçlü bir direnç gösterdi. Ekonomik etkiler olarak baktığımızda İran dünya petrolünün yüzde 25'inin geçtiği Basra Körfezinde önemli bir ülke. Petrol fiyatları İsrail'in saldırısı sonrası artışa geçti. Emtia fiyatlarında artış oldu" diye konuştu.

"İran ile Türkiye arasındaki doğal gaz bağlantısında kesinti olmadı"

Savaşın etkilerinden ve Türkiye ile İran ilişkilerinden de bahseden Bolat, "İran'dan önemli bir turizm alıcısıyız, ilk 5 ay itibariyle 1 milyonun üzerinde turist gelmişti. İran ile 7,8 milyar dolar ticaret hacmimiz var. İran'dan başta doğal gaz olmak üzere 4 milyar 550 milyon dolar civarında ithalatımız söz konusuydu. Savaş sebebiyle İran ile Türkiye arasındaki doğal gaz bağlantısında kesinti olmadı" dedi.

"Ateşkes kalıcı olduğu takdirde olumsuz etkiler inşallah minimum düzeyde kalacaktır"

Bolat, "Ticaret doğal olarak olumsuz etkilenebiliyor. Allah'a şükür ki ateşkes 12 gün içinde sağlanabildi. Ümit ediyoruz ki bizim için, bölgemiz için, İran için bundan sonrası tekrar derlenip toparlanma olur. Ateşkes kalıcı olduğu takdirde olumsuz etkiler inşallah minimum düzeyde kalacaktır. Ateşkes sonrası enerji fiyatlarında gerileme oldu" ifadelerini kullandı.

Suriye ilişkileri

Suriye'de istikrar ile birlikte ticaretin de gelişeceğini ifade eden Bakan Bolat, "Suriye'deki 8 Aralık devriminden memnunuz. Yeni Suriye Hükümeti'ne teknik danışmanlık yapacağız. Yakında onlar gelip eğitim alacaklar, kurmaylar gidip eğitim verecekler. Ticareti daha fazla hızlandıracağız. Suriye'de istikrarın devam etmesini onlar kadar istiyoruz. Çok yakında anlaşmalar imzalanacak" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncellemek"

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler hakkında da konuşan Bakan Bolat, Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncelleme hedeflerinde olduklarını belirtti. Bakan Bolat, "Türkiye AB ilişkileri dalgalı bir ilişki. Türkiye, AB'yi ne kadar önemsiyorsa AB de önemsemek zorunda. AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunda yakınlaşma başlıyor. AB ile 220 milyar dolar ticaretimiz var, bu çok dengeli. AB ve Türkiye dengeli mekanizmayı bozmak istemiyor. AB ile yüksek düzeyli ekonomi ve para diyaloğu başladı ve hızlanıyor. AB ile yüzde 5 ticaretimiz artacak. Hedefimiz Gümrük Birliği'ni güncellemek. AB ile vize konusunda mesafe almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat'tan İran Açıklaması - Son Dakika

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