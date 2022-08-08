Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil sektöründe kullanıcılara olumsuz yansıyan fiyat artışlarının önüne geçmek için yeni araçlara ikinci el satış yasağı getirileceğini söyledi.

Shiftdelete'in Emre Özpeynirci'nin özel haberine göre, yeni getirilecek ikinci el satış yasağı düzenlemesi ile birlikte sıfır otomobil alanlar 6 ay içerisinde 5 bin km kullanım sağlamadıkça otomobillerini ikinci el pazarında satılığa çıkaramayacak.

GALERİLER ALDIKLARI ARACI SATMAK İÇİN 6 AY BEKLEMEK ZORUNDA KALACAK

Nitekim Ticaret Bakanı Mehmet Muş da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sıfır otomobil alıcılarına belli kilometre dolmadan veya belli süre geçmeden araçlarını satamamaları için kısıtlaması getireceklerini söyledi.

Getirilecek ikinci el satış yasağı sonrasında galerilerin araç satın almaları durumunda en az 6 ay beklemeleri gerekecek. Yani piyasaya direkt olarak yüksek fiyattan sunamayacak. Tabii 6 ay geçtikten sonra bunu yapabilecek olduğu için beklemeyi tercih ederlerse, bu durum stokta araç bulunmasını iyice zorlaştırabilir.