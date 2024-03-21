Ticaret Bakanı: Dış ticaret açığı ve cari açık düşüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen mayıs ayında 122,5 milyar dolar olan 12 aylık dış ticaret açığını, şubat itibarıyla 93 milyar dolara ve yine geçen mayıs ayında 60 milyar dolar olan cari açığı, ocak ayı itibarıyla 37,5 milyar dolara düşürmeyi başardıklarını belirterek, "İnşallah şubat rakamları açıklandığında, cari işlemler açığımızın 32 milyar dolar civarına düştüğünü göreceğiz." dedi.
Bakan Bolat; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz ile Altındağ Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'na katıldı.
MÜSİAD'ı, Anadolu'dan dünyaya uzayan yolculuğunda gösterdiği başarı dolayısıyla tebrik eden Bolat, derneğin 34 yıl önce başlayan serüveninde emeği geçen tüm kurucu, başkan ve üyelere teşekkür etti.
Bolat, 2002'de 238 milyar dolar ile devralınan ekonomik büyüklüğün, 1 trilyon 118 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "2002'de 3 bin 608 dolar olan kişi başına milli gelirimizin, 2023'te 13 bin 110 dolara yükselmesi artan ekonomik büyüklüğün vatandaşlarımıza, onların refah düzeylerine ve satın alma güçlerine yaptığı katkıyı göstermektedir." diye konuştu.
Pandeminin ardından 14 çeyrektir ekonominin kesintisiz büyüdüğüne dikkati çeken Bolat, 2023 yılının yüzde 4,5 büyüme ile kapatıldığını belirtti. Mal ihracatında 2002'deki 36 milyar dolardan, 2023'te 7,5 kat artışla 256 milyar dolara, hizmetler ihracatında 2002'de 14,5 milyar dolardan 7 kat artışla 100 milyar dolara yükseldiğinin altını çizen Bolat, bu rakamların Cumhuriyet tarihinin rekorları olarak kaydedildiğini aktardı.
"Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yola devam ediyoruz"
Bolat, dış ticaret ve cari işlemler açığını kapama konusunda büyük adımlar atma noktasında olunduğuna değinerek, "Geçen mayıs ayında 122,5 milyar dolar olan 12 aylık dış ticaret açığımızı, şubat itibarıyla 93 milyar dolara ve yine geçen mayıs ayında 60 milyar dolar olan cari açığımızı, ocak ayı itibarıyla 37,5 milyar dolara düşürmeyi başardık. İnşallah şubat rakamları açıklandığında, cari işlemler açığımızın 32 milyar dolar civarına düştüğünü göreceğiz. İstihdamın 19 milyon kişiden, 32 milyon 200 bin kişiye yükselmesi, Türkiye'nin dünya ekonomi liginde cari fiyatlar ve döviz kurları bazında 17. sıraya, satın alma gücü bazında 11. sıraya yükselmesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kadroların 21 yıldır durmak bilmeden çalışmalarıyla mümkün olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yola devam edildiğini dile getiren Bolat, Bakanlık olarak Türk Eximbank kaynaklarıyla ihracatçılara bu yıl 50 milyar dolarlık kredi ve sigorta desteği sağladıklarını bildirdi. Kurumlar vergisinin ihracatçılar için 5 puan düşürüldüğünü aktaran Bolat, Merkez Bankası kaynaklarından yüzde 50 sübvansiyonlu reeskont kredileri olanağı tanıdıklarını vurguladı. Bakanlığın yıllık bütçesinin yüzde 60'ını da ihracat desteği olarak sunduklarını kaydeden Bolat, şu ifadeleri kullandı:
"Seçime sayılı günler kala kampanyalar devam ediyor. Ankara'nın, Türkiye'nin bu hızlı gelişmesine paralel olarak, Ankara'yı dünya başkenti yapabilecek projelerle iddiasını ortaya koyan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile altın bir dönem yaşatacağını ümit ediyoruz ve bu noktada sizlere güveniyoruz. Kadir Gecenizi şimdiden tebrik ediyorum, bayrama da hep birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde ulaşmayı yüce Allah'tan niyaz ediyorum."
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı: Dış ticaret açığı ve cari açık düşüyor - Son Dakika
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, vatandaşlara projelerini anlatarak ekonomik sorunların etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca, öğrenciler için Kantin Kart uygulamasını başlatacaklarını ve doğal gaz konusunda destek olacaklarını ifade etti. Aydın, İstanbul'un nüfusunu azaltmak için teşvik edici projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altındaki kömür ocağında orucunu açtı. Atalay, maden işçileriyle birlikte olmaya her ramazanda ya da yılbaşında gayret ettiğini belirtti. Ayrıca, ekonomik sıkıntılar ve yerel seçimler hakkında konuştu. Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve Türk-İş'in mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yerel seçimlerin ardından ekonomideki dinamizmin artacağını ve ekonomik sorunların sona ereceğini öngördüklerini belirtti. Asmalı ayrıca, Gazze'deki zulme dikkat çekerek, Türkiye'nin büyük bir sıçrama döneminin arifesinde olduğunu vurguladı. MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz ise yerli üretimi desteklediklerini ve üretimi arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altında iftar yaptı. Atalay, ziyaret sırasında mesai saatlerinin düşürülmesi ve Zonguldak'a okul sözü konularında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, maden ocağındaki iftara TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve diğer kurum ve sendika yöneticileri de katıldı.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından Ticaret Borsası Fuaye Alanı'nda düzenlenen geleneksel iftar programında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen tarafından iftar duası edildi. Programda konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, ramazan ayının tüm Müslümanların birliğine ve dirliğine vesile olmasını diledi. Programa, AK Parti ve DEVA Partisi milletvekilleri, iş insanları ve kurum müdürleri de katıldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat rakamlarının açıklanmasıyla birlikte cari işlemler açığının 32 milyar dolar civarına düştüğünü belirtti. Bakan Bolat, Ankara'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik gelişmelerini değerlendirdi ve Ankara'nın gelecek dönemde altın bir dönem yaşayacağına inandıklarını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu reformların 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için etkin bir şekilde çalışacaklarını ve girişimcilerin önünü açacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.
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