Ekonomi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Mobilya ihracatı 4,5 milyar dolara ulaştı"

"Mobilya sektörümüzün 2030'da 12 milyar dolar ihracata ulaşma hedefi var"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda konuştu

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2002'de 250 milyon dolar olan mobilya ihracatı halihazırda 4,5 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 18 katlık artış büyük bir başarı. Mobilya sektörümüzün 2030'da 12 milyar dolar ihracata ulaşma hedefi var" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mobilya Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılış programına katıldı. Türkiye'nin 17 çeyrektir üst üste büyümeye devam ettiğini ifade eden Bolat, milli gelirin 2024'ü yaklaşık 1 trilyon 350 milyar dolarla kapatacağını söyledi. Bakan Bolat, programda yaptığı konuşmada mobilya sektöründeki gelişmelerden bahsetti. Bolat, "Türkiye'nin toplam mal ihracatının yüzde 2'sine ulaşan mobilya sektörü, dünya mobilya ihracatının da yüzde 2'sine ulaştı. Mobilya sektörümüz dünyada 7'inci sıraya yükseldi, daha yukarılara hep birlikte tırmanacağız" dedi.

"Türkiye'nin 17 çeyrektir üst üste büyümeye devam ediyor"

Türkiye ekonomisinin zorlu 2024 yılını makro göstergeler anlamında oldukça iyi rakamlarla geride bıraktığını belirten Bakan Bolat, "Türkiye'nin 17 çeyrektir üst üste büyümeye devam ediyor. Milli gelirimizde 2024'ü yaklaşık 1 trilyon 350 milyar dolarla kapatacağız. Kişi başına düşen milli gelirin 15 bin dolara ulaşacak. Dünyadaki ekonomik durgunluk ve uluslararası ticaretteki yavaşlamaya ve korumacı politikalara rağmen mal ihracatı 2024'te yüzde 2,5'lik artışla 262 milyar doları geçti. Dış ticaret açığı 24 milyar dolar azaldı, cari işlem açığını tarihin en düşük rakamlarına çektik" ifadelerini kullandı.

"İstihdamda 1 milyona yakın artış"

İstihdamda 1 milyona yakın artış sağlandığını, 2025'te tempolarını yükselteceklerini ifade eden Bakan Bolat, "Faiz oranlarında düşüş sürecine girildi, kredi maliyetlerinde bankalar arasında indirim yarışı başladı, ihracat reeskont kredisinde 1 Ocak itibarıyla 6 puanlık düşüş sağlandı, şubatta yeni bir indirim müjdesi vermek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Bolat, Türk mobilya sektöründe yakalanan rakamların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ortaya konulan başarı hikayesinin bir örneğini yansıttığını söyledi. Bolat, "Mobilya sektörümüz hakikaten ihracata açıldıktan sonra dünya çapında bir şöhret yakaladı. Buna en güzel örnek olarak bundan 15 sene önceki Muharrem Çilek beyle bir hatıramı sizle paylaşmak istiyorum. 1994 yılında İnegöl'den 50 kadar mobilyacı Köln Mobilya Fuarı'na gidiyorlardı. Ben o zaman MÜSİAD Genel Sekreteriydim. Fuara önce ziyaretçi olarak gidiyorlardı. Birkaç yıl sonra orada stant almaya başladılar. 2010 yılında bu salondaki mobilya fuarında Muharrem Bey bana şöyle söyledi: 'Ben 1996'da Köln Mobilya Fuarı'nda 15 metrekare bir stant aldım. Yanımda 1500 metrekarelik bir Alman firması vardı, çok üzüldüm. Ama bugün burada 1500 metrekare stant aldım.' İşte bugün Avrupa ve Asya'yı birleştiren İstanbul'un en büyük iki fuar merkezli İstanbul Fuar Merkezi ve Tüyap Fuar Merkezi'ni birleştiren yegane fuar mobilya fuarı olmuştur. 30'a yakın salonda 1000 firmanın katılımcı olarak yer aldığı, 150 bin ziyaretçinin beklendiği, 3 bin markanın sergilendiği bu fuar Türk mobilya sektörünün dünyada geldiği yeri göstermesi bakımından takdire şayan bir başarıdır" şeklinde konuştu.

"Mobilya ihracatı 4,5 milyar dolara ulaştı"

Mobilya sektörü ihracatında son yıllarda ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Bakan Bolat, "2002'de 250 milyon dolar olan mobilya ihracatı halihazırda 4,5 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 18 katlık artış büyük bir başarı. Mobilya sektörümüzün 2030'da 12 milyar dolar ihracata ulaşma hedefi var. Ağaç ürünleri, orman ürünleri ve kağıdı eklediğimizde sektör 8 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşıyor. Dünyadaki en zengin, en büyük pazarlara dahi mal satabiliyorlar. Bunu kalite, tasarım, işçilik ve estetikle başardılar. Mobilya, sadece oturulacak ya da üzerinde yatılacak nesne olmaktan çıkmış, adeta bir yaşam sanatı ürünü haline gelmiş ve bu anlamda da dünyaya başarımızı kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ihracatına daha fazla katkı vereceğiz"

Bakanlık olarak verilen desteklerden de bahseden Bakan Bolat, "Geçen sene bu fuara Ticaret Bakanlığı olarak 87,5 milyon TL katılım-stant destekleri verdik. Bu yıl da bini aşkın firmaya katılımlarının yüzde 50'si oranında destek sağlayacağız. Geçen yıl bütçemizden 24,7 milyar TL ihracat destekleri sağladık, bu yıl 33 milyar TL ihracat desteği vereceğiz. Türkiye'mize, Türkiye ekonomisine, Türkiye ihracatına daha fazla katkı vereceğiz" dedi.