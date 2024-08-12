Ticaret Bakanlığı: 20 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı bu yıl Ocak-Temmuz döneminde 20 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde illerin yaptığı ihracat rakamlarına ilişkin veriler açıkladı. Bu yıl Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre İstanbul, yüzde 53,8'lik artış ve 6 milyar 586 milyon dolarla birinci sırada yer aldı. Kocaeli yüzde 2,5 azalış ve 2 milyar 296 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 1,05 artış ve 1 milyar 808 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa yüzde 1,3 artış ve 1 milyar 277 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise yüzde 20,1 artış ve 1 milyar 135 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde ise İstanbul 2 milyar 304 milyon dolarlık artışla birinci il, Çorum 323 milyon dolarlık artışla ikinci il, Tekirdağ 190 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Sakarya 153 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Eskişehir ise 76 milyon dolarlık artışla beşinci il konumuna geldi.

Bakanlık ayrıca Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını belirtirken 51 ilin de ihracatının arttığını bildirdi.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz." - ANKARA