Ağustosta ihracat 21.6 milyar dolarla rekor kırdı

Ticaret Bakanlığı ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. 2023 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 1.6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6.3 oranında azalışla 30 milyar 494 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.2 düşerek 8 milyar 875 milyon dolara geriledi.

8 AYLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI 82.4 MİLYAR DOLAR

Ocak-Ağustos döneminde ise, ihracat yüzde 0.4'lük düşüşle 164 milyar 907 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 3.5'lik artışla 247 milyar 321 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk 8 ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.1 artarak 82 milyar 414 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN FASILLAR

2023 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, motorlu kara taşıtları ihracatı yüzde 19,4 oranında artarak 19 milyar 890 milyon dolar; kazan ve makine ihracatı yüzde 16,1 oranında artarak 16 milyar 571 milyon dolar; elektrikli makina ve cihaz ihracatı ise yüzde 16,9 oranında artarak 9 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT VE İTHALAT YAPILAN ÜLKELER

Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 783 milyon dolar), ABD (1 milyar 322 milyon dolar) ve Irak (1 milyar 91 milyon dolar) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 46,3 oldu.

Ağustos ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (3 milyar 828 milyon dolar), Rusya Federasyonu (3 milyar 420 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 556 milyon dolar) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 60,8 oldu.

"EN YÜKSEK AĞUSTOS AYI İHRACAT DEĞERİNE ULAŞTIK"

Rakamlara ilişkin bir değerlendirme yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yaşadığımız deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatımız dayanıklı seyrini sürdürmektedir. Ağustos ayında ihracatımız %1,6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek Ağustos ayı ihracat değerine ulaştık. Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde; ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme, ticaret diplomasimizi güçlendirme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.