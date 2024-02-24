Ticaret Bakanlığı Operasyonlarında 508 Milyon Lira Değerinde Kaçak Ürün Yakalandı

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 508 milyon lira değerinde çeşitli ürün, eşya ve araç yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ve Malkara ilçelerinde yapılan operasyonlarda kaçak tütün ve sigara üretim aksamları ele geçirildi. Operasyonlarda yaklaşık 8 milyon lira değerinde yakalama gerçekleştirilirken 150 milyon Türk Lirası tutarında kamu zararı ortaya çıkarıldı.
Mersin, Kocaeli ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 328 milyon Türk lirası değerinde kaçak eşya ele geçirildi.
Mersin'de takibe alınan şüpheli konteynerin araç üzerinden indirildiği, araca aynı numarayı taşıyan başka konteynerin yüklendiği görüldü. Araçta, gümrüklenmiş değeri yaklaşık 311 milyon Türk lirası olan 322 bin güneş gözlüğü, 62 bin 200 dereceli gözlük, 15 bin güneş gözlüğü camı, 1400 oyuncak, 2 bin 350 şarjlı çocuk diş fırçası, 21 bin 950 tuşlu cep telefonu cinsi eşya tespit edildi.
Kocaeli'de de gerçekleştirilen operasyonda ise beyan edilmeyen 9 bin 413 hoparlör, 4 bin 550 manyetik akıllı şarj cihazı, 128 bin kablolu kulaklık, 5 bin AUX kablo,11 bin 960 UXB kablo, 2 bin telefon tutucu, 1500 mikrofon,13 bin 980 kamera koruyucu cam, 218 bin 320 karton kutu, 2 bin 390 MP3 player olmak üzere toplam 497 bin 547 kaçak eşya ele geçirildi.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi ve Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün ortak operasyonunda, şüpheli bir tır takibe alındı. Tırda yapılan detaylı aramada fotokopi makinası, yazıcı, dermapen, koruyucu gözlük ve koruyucu maske cinsi muhtelif eşyaya el konuldu.
7 lüks araca el konuldu
Artvin, Denizli, Trabzon ve Şırnak'ta farklı operasyonlar gerçekleştirildi. Turistik kolaylıklar kapsamında, geçici olarak Türkiye'ye getirilen lüks araçların yurt içinde bırakıldığı, ilgili şahısların ise taahhütname vermeksizin araçsız yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi. Ayrıca, geçici ithalat kapsamı muafiyet dahilinde araç getirmek için bazı şahıslarca usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.
Bu doğrultuda, geçici ithalat rejimini suiistimal etmek suretiyle Türkiye'ye getirilen ve yurt içinde usulsüz bir şekilde kullanılan yaklaşık 22 milyon Türk lirası değerinde 7 lüks araca el konuldu???????.
Söz konusu olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken, Gümrük muhafaza ekiplerince el konulan kaçak tütün ve sigara üretim aksamlarından elektronik eşyaya, lüks araçtan gözlük ve aksesuarına kadar çeşitli ürünlerin yaklaşık 508 milyon Türk lirası değerinde olduğu bildirildi.
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