Deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan tesise 1,8 milyon TL ceza

TİCARET Bakanlığı, deprem bölgelerine yardım götürmeye çalışanlara fahiş fiyatla çorba satıldığı belirlenen Adana'daki dinlenme tesisine yönelik 1 milyon 860 bin TL ceza uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır. Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir" denildi.