Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi

Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi
26.06.2025 13:44
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "İhracatımızı geleceğe hazırlayan stratejiler üretiyoruz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "İhracatımızı geleceğe hazırlayan stratejiler üretiyoruz. Yüksek teknolojiye, AR-GE'ye, inovasyona, tasarıma, ikiz dönüşüme daha çok odaklanıyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Albayrak Medya tarafından düzenlenen Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Gültepe, TİM olarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına başlarken iddialı bir hedef koyduklarını, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokmak istediklerini belirtti.

Yüksek teknolojinin, tasarımın, AR-GE'nin, inovasyonun ve ikiz dönüşümün tüm imkanlarından maksimum düzeyde yararlanmak durumunda olduklarını vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:

"Bu bilinçten hareketle ihracatımızı geleceğe hazırlayan stratejiler üretiyoruz. Yüksek teknolojiye, AR-GE'ye, inovasyona, tasarıma, ikiz dönüşüme daha çok odaklanıyoruz. Örneğin, Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda sürdürülebilirlik, stratejik önceliğimizi oluşturuyor. Sürdürülebilir ve yeşil üretimle ilgili irili ufaklı çok sayıda proje yürütüyoruz. Bakanlıklarımızla, Avrupa Birliği ve üniversitelerle işbirlikleri ve çözüm ortaklıkları yapıyoruz. 27 ihracatçı sektörümüzün tamamı sürdürülebilirlik eylem planlarını tamamladı. İhracatçımız için uygun koşullarda finansmana erişim her zaman kritik önem taşıyor. Finansman kaynaklarımızı çoğaltma hedefiyle Türk Ticaret Bankasını İGE AŞ aracılığıyla ihracat ailemize kazandırmıştık. Yeniden yapılandırma çalışmalarını tamamladığımız bankamızın resmi açılışını geçen ay gerçekleştirdik. Türk Ticaret Bankası bundan böyle sadece kredi veren bir kurum olmanın ötesine geçecek."

Gültepe, bir yandan da pazar çeşitliliğini artırmak için yoğun bir çaba harcadıklarını, geçen yıl 58 ülkeye 135 ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Diplomasinin imkanlarını kullanmak durumunda olduklarını ifade eden Gültepe, "Örneğin en büyük pazarımız Avrupa Birliği, üçüncü ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yapıyor. Bu anlaşmalar bizim ticaretimize olumsuz etki ediyor." diye konuştu.

Gültepe, "Dolayısıyla Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ihracatımız açısından büyük önem arz ediyor. Öte yandan, dünyanın en büyük ithalatçısı ABD pazarında arzu ettiğimiz payın çok gerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Gültepe, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile önceki gün yaptığı görüşmede 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefini hatırlatmasından büyük memnuniyet duyduk." dedi.

ABD'ye ihracatta gelecek dönemde yeni bir ivmelenme yakalayabileceklerini belirten Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bu ivmelenmenin olabilmesi için önce yeniden rekabetçi konuma gelmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde 2028'deki 375 milyar dolarlık hedefimize ulaşabiliriz. Bu şekilde ülkemizi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefine yürüyebiliriz. Üretimi ve sanayiyi unutmamamız gerekiyor. İç pazarın daraldığı bir dönemde çarkların bir şekilde dönmesi gerekiyor. Bunun için de ihracatı önceleyen, rekabetçilikte 2-3 yıl öncesinin koşullarına döneceğimiz politikaları hızla devreye almak durumundayız."

"Küresel ticaret dengeleri yeniden kuruluyor"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise "Küresel ticaret dengeleri yeniden kuruluyor. Savaşlar, enerji krizleri, dijital dönüşüm ve yeşil mutabakat gibi başlıklar artık sadece gündem değil. Doğrudan strateji belirleyen gerçekliklerdir." diye konuştu.

Böyle bir dönemde iş dünyası olarak sadece üretmekle değil, bu yeni çağın kavramlarını doğru okuyarak kendimizi yeniden konumlandırmakla da şüphesiz ki sorumlu olduklarını kaydeden Aydın, ASKON olarak ve DEİK çatısı altında bu dönüşümün tam merkezinde yer aldıklarını, Anadolu'nun üretim gücünü ve girişimci ruhunu dünyanın dört bir yanına taşıdıklarını ifade etti.

Aydın, "Çatısı altında 153 iş konseyimizle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın güçlü destekleriyle dünyanın dört bir yanında ticari diplomasi faaliyetleri sürdürüyoruz." dedi.

New York'tan Doha'ya Tokyo'dan Johannesburg'a kadar farklı coğrafyalarda yüksek katılımlı ve stratejik iş konumlarına ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Aydın, Türk iş dünyasının küresel girişimlerini en derin şekilde çalışarak derinleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi - Son Dakika

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