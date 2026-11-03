TİM Başkanı Gültepe, ekim ihracatının 25,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ekimde 1069 firmanın ilk kez ihracat yaptığını belirterek, en çok ihracat yapılan 3 ülkenin Almanya, ABD ve Birleşik Krallık olarak sıralandığını söyledi.

Ekim ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı.

Toplantıda konuşan Gültepe, TİM'in ekim ayında yoğun bir takvimi olduğunu hatırlatarak, yoğun gündemin içinde üretim ve ihracata aralıksız devam ettiklerini bildirdi.

İhracat rakamlarına değinen Gültepe, "Ekim ayı ihracatımız yüzde 8,1 artışla, 25,9 milyar dolar oldu. Böylece en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdik. 10 aylık ihracatımız 236,8 milyar dolara, yıllık ihracatımızsa 285,6 milyar dolara ulaştı. 10 aylık ihracatta yüzde 5,5, yıllık çevrimdeyse yüzde 5,8 artıdayız." dedi.

Miktar olarak ihracatta ekimi yüzde 1,7, ocak-ekim dönemini ise yüzde 2,1 ekside kapattıklarını ifade eden Gültepe, sorunun temelinde rekabetçiliğin yattığından bahsetti.

Gültepe, ekimde 26 sektörden 13'ünün ihracatının arttığını ifade ederek, sektörlerle ilgili olarak şunları kaydetti:

"İlk 5 sektör arasında otomotiv yine ilk sırada yer alıyor. Ekimde, otomotiv sektörü 4 milyar 32 milyon dolar, kimya 3 milyar 14 milyon dolar, elektrik-elektronik 1 milyar 930 milyon dolar, çelik 1 milyar 353 milyon dolar ve demir ve demir dışı metaller 1 milyar 324 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İlk kez bir sektörümüz, otomotiv endüstrimiz, aylık ihracatta 4 milyar doları aştı.

İhracatını en fazla artıran ilk beş sektörümüz, savunma ve havacılık yüzde 61,1, mücevher yüzde 33,8, elektrik-elektronik yüzde 17,6, kimya yüzde 13,7 ve otomotiv ise yüzde 5,9 artış gösterdi. En fazla düşüş yaşayan beş sektörümüze baktığımızda ise gemi ve yat yüzde 23,6, hazır giyim yüzde 14,1, makine yüzde 10,5, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 8,3 ve hububat sektörü yüzde 4,7 geriledi."

47 il ihracatını artırdı

TİM Başkanı Gültepe, geçen ay 47 ilin ihracatının arttığını belirterek, "Ekim'de 1069 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Bu firmalarımızın ihracatımıza katkısı 115 milyon dolar oldu. En çok ihracat yaptığımız ilk 3 ülkeye baktığımız zaman, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık şeklinde sıralandı. Parite, geçen ay da ihracatımıza olumsuz yansıdı. Ekimde parite nedeniyle 463 milyon dolarlık kaybımız oldu." açıklamasını yaptı.

Merkez Bankasının yeniden faiz indirimine başlamasını olumlu bulduklarını dile getiren Gültepe, uygulama esasları ekim ayı başında değişen döviz dönüşüm desteğinde sıkıntıların arttığını dile getirdi.

Gültepe, durumla ilgili ihracatçılardan şikayetler aldıklarını belirterek, "Merkez Bankasından mevcut durumu bir an önce gözden geçirmesini, en azından eski uygulamaya dönmesini talep ediyoruz. İhracatçımızın düşük maliyetli ve uzun vadeli krediye erişimi konusunda da bir an önce adım atılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

TİM ve ihracatçı birliklerin ekimde 22 ticaret, 3 alım heyeti, 29 fuar katılımı ve 2 UR-GE faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyleyen Gültepe, Kazakistan, Meksika ve Singapur gibi ülkelere gerçekleştirdikleri ticaret heyetleriyle firmaları yeni alıcılarla buluşturduklarını ifade etti.

Gültepe, bu ay Avustralya, Japonya, Fransa, Almanya gibi önemli pazarlara ticaret heyeti düzenleyeceklerini dile getirerek, tüm firmaları bu ticaret heyetlerine katılmaya davet etti.

Yılın son 2 ayı kaldığını hatırlatan Gültepe, "2026'ya mal ihracatında 282 milyar dolar hedefle başlamıştık. İnşallah yılı 285 milyar doların üzerinde tamamlayacağız. Hizmet ihracatımız ise 12 aylık periyotta 127,4 milyar dolar oldu. Bilindiği gibi hizmet ihracat verisi 2 ay geriden geliyor. Ocak-ağustos döneminde hizmet ihracatımız, 80,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla 128 milyar dolarlık hedefi yakalayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.