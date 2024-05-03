TİM Başkanı: Türkiye şu anda rekabetçi bir ülke değil - Son Dakika
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Ekonomi

TİM Başkanı: Türkiye şu anda rekabetçi bir ülke değil

TİM Başkanı: Türkiye şu anda rekabetçi bir ülke değil

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin rekabetçi bir ülke olmadığını belirtti. Gültepe, ihracatçıların desteklenmesi halinde İsrail ile olan ihracatın artabileceğine dikkat çekti ve İsrail'e ihracat yapan firmaların devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

03.05.2024 16:43
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Rekabetçiliğimizi ortaya koymamız lazım. Türkiye şu anda rekabetçi bir ülke değil." dedi.

TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gazetecilerle bir araya gelen Gültepe, sürekli birliklerle ticari heyetlerle fuarlara katıldıklarını, Türkiye'yi tanıtma noktasında farklı pazarlara gittiklerini söyledi.

Gültepe, "Rekabetçiliğimizi ortaya koymamız lazım. Türkiye şu anda rekabetçi bir ülke değil. Yani Türkiye şu anda çok pahalı bir ülke." diye konuştu.

TİM Başkanı Gültepe, ihracatçıların rekabetçilik konusunda desteklenmesi halinde İsrail ile olan yıllık ihracatı çok daha farklı ülkelerde 2'ye, 3'e katlayacaklarına vurgu yaptı.

Bununla birlikte İsrail'e yüzde 70-75 oranında ihracat yapan firmalarla Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının temasa geçmesi gerektiğini belirten Gültepe, bu ülkeye ihracat yapan firmaların ödenecek kredilerinin olduğunu, firmaların maddi kayıpları için devletin destek sunması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Mustafa Gültepe, Türkiye, İhracat, İsrail, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı: Türkiye şu anda rekabetçi bir ülke değil - Son Dakika

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