TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantı için Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi. 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

TOPLANTIYA BAKANLIK TEMSİLCİLERİ DE KATILDI



Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor. Ayrıca toplantıya Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri de katıldı.

BAKANLIK RAPORLARI SUNULDU

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan TİSK Genel Sekreteri Koç, "Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının raporları sunuldu. Üçüncü toplantı Perşembe günü TİSK ev sahipliğinde gerçekleşecek. Orada da çalışmalar, TÜİK'ten gelen raporlar görüşülecek ve değerlendirilecek" diye konuştu.

RAKAM BU HAFTA İÇİ AÇIKLANABİLİR

Toplantının nasıl geçtiği üzerine gelen soruyu yanıtlayan Koç, "İlk açıklamamızda da bahsettik. Konfederasyon başkanımız, Türk-İş başkanı ve bakan en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalamak taraftarı. Yasada da biliyorsunuz herhangi bir zorunluluk yok toplantı sayısı olarak. Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız" ifadelerini kullandı.

VERGİ KESİNTİLERİNİN AZALTILMASI GÜNDEMDE

Genel Sekreter Koç, toplantıda yalnızca işveren üzerindeki yükün değil, işçi üzerindeki yüklerin de gündeme getirildiğini vurgulayarak, "Özellikle temennimiz vergi kesintilerini kademeli azaltılması. Ama bu sadece asgari ücret ile çalışanlar için değil, tüm çalışanlarımız için bu konuda çalışma yapılması konusunda mutabakatımız var" değerlendirmesinde bulundu.