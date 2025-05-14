TK Koop, Gençlere Yönelik Ürünleri Genişletiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TK Koop, Gençlere Yönelik Ürünleri Genişletiyor

TK Koop, Gençlere Yönelik Ürünleri Genişletiyor

TK Koop Genel Müdürü Halepli, gençleri hedefleyerek ürün yelpazesini genişlettiklerini açıkladı.

14.05.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü (TK KOOP ) Varol Halepli, müşterilerinin çoğunun orta üstü yaş grubu olduğunu belirterek, "Hedeflerimizden biri de genç yaş grubunu mağazalarımız ile buluşturmak. Onlara yönelik ürün ve hizmet yelpazemizi genişletiyoruz." dedi.

TK KOOP Genel Müdürü Varol Halepli, genel müdürlükte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şirketin son durumunu ve 2025 beklentilerini değerlendirdi.

Halepli, toplam 4 bin 500 satış noktasına ulaştıklarını, İstanbul'da ise şu anda 391 mağazalarının bulunduğunu ve bu sayıyı büyütüp, ilk hedeflerinin, sene sonunda toplamda 5 bin satış noktasını, İstanbul'da ise 550 mağaza sayısını yakalamak olduğunu söyledi.

Logo değişikliğine değinen Halepli, "Tarım Kredi Kooperatif Market bizim özümüz, bu şekilde de devam edeceğiz. Yeni marketlerimizi ise yenilenen yüzümüz KOOP adı altında açıyoruz . Her yaş grubundan müşterimiz mevcut ama orta üstü yaş grubu müşterimiz daha çoğunlukta. Hedeflerimizden biri de genç yaş grubunu mağazalarımız ile buluşturmak. Onlara yönelik ürün ve hizmet yelpazemizi genişletiyoruz. Perakendede bir kural vardır; 'çocukluktan başlayıp daha ileriki yaşlara kadar alışkanlık yaratmak.' diye. Bu yolda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Halepli, diğer marketlerden farklı bir pozisyonlarının olduğunu aktararak, "Biz Türkiye'deki yüzde 100 çiftçi marketiyiz. Perakendede Türk halkının bazı hassasiyetleri vardır. İstanbul'da oturanlar Şile'ye giderken yolun kenarında domates satıldığını gördüğünde '50 lira fazla olsun ama üreticiden aldığım domates olsun, doğal domates olsun' diye bir his taşır. Türk halkında böyle bir gelenek vardır. Buna bağlı olarak Türk toplumunda müthiş bir kooperatif hissi vardır. Yani bizim kooperatiflere karşı bir hassasiyetimiz vardır. İşte biz marka olarak hakikaten Türkiye'de 'Yüzde 100 çiftçi marketiyiz.' diyebilen tek markayız." şeklinde konuştu.

"Çiftçi şirketi olduğumuz için çiftçiyi desteklemek zorundayız"

Karlılıktan ziyade ortaklarının ve çiftçilerin ürünlerini olumsuz piyasa şartlarına karşı korumayı hedeflediklerini anlatan Halepli, "Uygun piyasa fiyatlarında satın alıyor, işleyerek değerlendiriyoruz. Çiftçilerimizden alınan mahsuller Tarım Kredi Grubu bünyesindeki fabrikalarda uluslararası standartlarda işlenerek halkımıza ekonomik, kaliteli ve doğal gıda tüketim imkanı sunuyor." dedi.

Halepli, Tarım Kredi'nin satışını yaptığı bazı ürünlerin piyasa fiyatlarının üzerinde olmasından dolayı eleştiriler olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bizim burada da bir regülasyon görevimiz var. Zaman zaman biz piyasaya pahalı kalmamak için zararına satışlar yapıyoruz, piyasaya ayak uydurabilmemiz için. Bizim aslında iki bacaklı görevimiz var. Hem çiftçiyi destekleyeceğiz hem nihai tüketiciyi destekleyeceğiz. O nedenle her şeyi 'yüzde 100 uygun fiyata satmak, yüzde 100 ucuza satmak' diye bir şey yok. Kaldı ki bu perakendede böyledir. Her şeyi en iyi fiyatta bulmanız her zaman mümkün değil."

Ana gıda ürünleri ve sütte yüzde 100 yerli ürünler sattıklarını vurgulayan Halepli, bazı durumlarda piyasada yerli muz bulunmadığı halde bile ithal muz satmadıklarını ve kar amacı güden bir kurum olmadıklarını, bu yüzden de her daim vatandaşın yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

"Türkiye'nin beşinci en büyük perakende marketiyiz"

Halepli, önlerindeki en büyük engellerden birinin ithal ürüne girmemek olduğunu ancak bunun zaten stratejilerine aykırı olduğunu belirtti.

Kendilerinin ne kadar çok satarsa çiftçinin de o kadar çok üreteceğini anlatan Halepli, "Şunu söyleyeyim ki bu yılın başında satıştaki ürünlerimizin yüzde 65'i kendi iştiraklerimizin ürettiği ürünlerdi. 100 birimin 65 birimi, Tarım Kredi Holding'in çatısı altındaki iştiraklerin ürettiği ürünlerdi. Şu anda müşterilerimiz bakliyatta gözü kapalı alım yapıyorlar çünkü yüzde 100 yerliyiz. Bizim iki tane güçlü kasımız var. En önemli kaslarımızdan biri temel gıda, ikincisi ise süt ve süt ürünleri. Piyasaya baktığınızda Türkiye'de en uygun peyniri, en uygun tereyağını satan firma biziz." dedi.

Türkiye'nin beşinci büyük perakende marketi olduklarını ifade eden Halepli, "Bizim hedefimiz sayısal anlamda birinci, ikinci, üçüncüyü yakalayıp geçmek değil. Buradaki hedefimiz şu: perakendede bir kriter vardır 'mağaza başına ortalama ciro.' Şu anda biz mağaza başına ortalama ciroda 'indirim marketleri' arasında ikinci sıradayız." diye konuştu.

Halepli, büyüme merkezine yatırım yapmak istediklerini ve İstanbul, Ankara ve Ege Bölgesi'nin hedefleri arasında olduğunu belirterek, daha fazla satış noktasıyla belli sayılara ulaşmak istediklerini aktardı.

Çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak marketlerinde sürekli gelişim projelerine yönelik çalıştıklarına değinen Halepli, "Mağazalarımızda tazeliği korumak için nemlendirme, püskürtme dediğimiz sistemler kuruyoruz. Ambalajları ve atıkları azaltmak için dökme ürün reyonları kuruyoruz. Bazı mağazalarımızın içerisinde zeytinyağını ve ayçiçeği yağını evden getirdiğiniz kaplarla doldurarak götürebilirsiniz. Müşterilerimizin dökme bakliyat ürünlerinde poşet yerine, plastik yerine kağıt ambalajlarla alışveriş yapabilecekleri reyonlar var." dedi.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TK Koop, Gençlere Yönelik Ürünleri Genişletiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Sarayı’nın 17’nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre’de bulundu Edirne Sarayı'nın 17'nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre'de bulundu
Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’ın evi kundaklandı İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı
DEM Partili Bakırhan’ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım
Yaş çay alım fiyatı belli oldu Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı
PKK’nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran’dan PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan
Türk tekstil devi iflas etti Türk tekstil devi iflas etti
Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı
Ünlü rapçi Sean ’Diddy’ Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış

11:48
’’Bu yıl sıkıntı yaşayacağız’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
''Bu yıl sıkıntı yaşayacağız'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
11:04
Pazarlık, taviz, af... PKK’nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
10:24
25 yıl sonra tarihi görüşme Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
10:01
Mayıs ayında kar sürprizi Kent merkezi beyaza büründü
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
09:43
Hasan Ekici Gelecek Partisi’nden istifa etti
Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden istifa etti
16:28
2 yıl men cezası almıştı Alper Potuk için yeni gelişme
2 yıl men cezası almıştı! Alper Potuk için yeni gelişme
16:05
Metin Öztürk’ten TFF’ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
Metin Öztürk'ten TFF'ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
15:57
Ersun Yanal, Süper Lig’e geri dönüyor
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
15:50
Bülent Ersoy’dan sahneye damga vuran dans şovu
Bülent Ersoy'dan sahneye damga vuran dans şovu
15:48
Burak Özçivit’e soğuk duş Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
15:45
Galatasaray’a 2.3 milyar TL’lik gelir
Galatasaray'a 2.3 milyar TL'lik gelir
15:42
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 12:18:27. #7.12#
SON DAKİKA: TK Koop, Gençlere Yönelik Ürünleri Genişletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.