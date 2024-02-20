TKYD, Aydın\'da Anadolu Panelleri düzenliyor

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), kurumsal yönetimi yurt çapına yaymak amacıyla sürdürdüğü faaliyetler kapsamında Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği ile düzenlediği "Anadolu Panelleri" 27 Şubat'ta, Aydın Sanayi Odası ve Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde Aydın'da düzenlenecek.
Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye'de tanınması ve gelişmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu'da kurumsal yönetimi anlatmaya devam ediyor. Manisa'nın ardından bu yılın ikinci paneli 27 Şubat'ta Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği, Aydın Sanayi Odası ve Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde Aydın'da düzenlenecek.
Aydın Ticaret Borsası'nda yapılacak panelin moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü ve Köşe Yazarı Vahap Munyar yaparken, açılış konuşmalarını ise TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur gerçekleştirecek. Panelde ise; TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki, Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Gesifed Yönetim Kurulu Başkanı, Türkonfed Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Oktay Mersin ve Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çercioğlu yer alacak.
Panel öncesinde Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sühan Seçkin de "Şirketler için Kurumsal Yönetim Olgunluk Testi" konusunu ele alacak. Can Selçuki'nin Türkiye'nin Politik ve Ekonomik Gündemi ile ilgili yapacağı konuşmasının ardından panel gerçekleşecek.
TKYD Yönetim Kurulu başkanı Dr. Tamer Saka, Anadolu Buluşmaları ile TKYD'nin 21 yıldır edindiği bilgi birikimini yurt çapına yaydıklarını belirterek, "Kurumsal yönetim anlayışıyla şirketlerin adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir biçimde yönetilmelerine destek oluyoruz. Bu sayede şirketlerin kar etme, yüksek performans gösterme ve rekabet etme güçleriyle daha fazla istihdam sağlayıp ülke ekonomisinin gelişmesine, kamu yararının elde edilmesine ve ülkenin sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine büyük oranda katkıda bulunduğunu görüyor ve bunda bizim de payımız olduğunu düşünerek mutlu oluyoruz. Anadolu Panelleri yeni illerimizde de devam edecek" şeklinde görüşlerini dile getirdi. - AYDIN
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