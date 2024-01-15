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TOBB Başkanı Hande Öztürk, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hande Öztürk, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk, Anadolu Ajansı'nın 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Öztürk, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek seçimlerini yaptı ve fotoğrafların anlamlarını paylaştı.

TOBB Başkanı Hande Öztürk, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı
15.01.2024 - 13:19,  Güncelleme: 13:20
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öztürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın, "Depremzede Bebekler" adlı fotoğrafını seçen Öztürk, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanlığına ait uçakla refakatçileri olmayan bebeklerin getirildiği karenin, kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Öztürk, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe Son Dokunuş" adlı fotoğrafını seçti.

Gazze'de başta kadın ve çocuklar olmak üzere insanların büyük bir acı çektiğini belirten Öztürk, "İnsanlar cenazelerini almakta bile zorlanıyorlar ve acı çekiyorlar. Bu savaşın hiçbir kazananı yok. En büyük zararı, bir ülkenin geleceği olan kadın ve çocuklar görüyor." ifadelerini kullandı.

Öztürk, söz konusu kategoride yer alan fotoğrafların, İsrail'e yönelik, Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasında da kanıt olduğunu hatırlattı.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın Huzurunda" adlı fotoğrafını tercih eden Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında tüm Türkiye'nin Anıtkabir'e akın ettiğini ve bunun gurur verici olduğunu söyledi.

Öztürk, söz konusu fotoğrafta küçük bir kız çocuğunun sırtına astığı Türk bayrağı ile Anıtkabir'e bakmasının çok anlamlı olduğuna dikkati çekerek, "Anıtkabir'e her gittiğimizde ayrı bir huzur duyuyoruz. Cumhuriyet'imizin daha nice 100 yılları olsun. " dedi.

"Haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından Emin Sansar'ın "Yağmur Sonrası" adlı fotoğrafını seçen Öztürk, Ankara'da sağanak nedeniyle oluşan su baskınlarında vatandaşın yaşadığı zor anların yakalandığını aktararak, "Bu fotoğrafta erkekler, su birikintisinin içine girmemek için duvardaki tellere tutunurken, kadınlar su birikintisinin içinde yürüyor. Hayat, kadınlar için hiç dert değil." diye konuştu.

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Öztürk, Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" adlı fotoğrafı ile Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin Nişanı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Öztürk, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olduğu kareyi anlatan "Dünyanın Sultanları" fotoğrafının, gurur verici olduğunu belirtti.

Ailece iyi bir voleybol ve basketbol izleyicisi olduklarına işaret eden Öztürk, "A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarını heyecanla takip ettik. Şampiyonluk da gurur kaynağı ve Cumhuriyet'in 100. yılına bir armağan oldu. Yurt dışına yaptığımız seyahatlerde de bu başarı nedeniyle çok sayıda tebrik aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Türkiye, Ankara, Gazze, Spor, Kadın, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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