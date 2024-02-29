TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 oranında büyüdü

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Küresel ekonomilerdeki durgunluğa rağmen Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 oranında büyüdü"
"Yatırım ve üretim yapmayı zorlaştıran vergi sistemini yeni baştan tasarlamalıyız"
"Büyümenin bereketi, her kesime yansısın istiyorsak, kobilerimize destek vermeliyiz"
"Sanayimiz, dünyadaki rakiplerinin onda biri kadar bir alanda faaliyet gösteriyor"
ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Küresel ekonomilerdeki durgunluğa ve asrın deprem felaketine rağmen, Türkiye ekonomisi güçlü seyreden iç tüketimi sayesinde yılın son çeyreğinde de büyümesini sürdürmüş ve 2023 yılını yüzde 4,5 büyüme ile tamamlamıştır" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin organize ettiği 'TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası', TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İş dünyasından birçok sektörün temsilcilerinin yer aldığı program çerçevesinde, iş hayatındaki sorunlar ve talepler ele alındı.
Burada bir açılış konuşması gerçekleştiren TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, burada dile getirdikleri pek çok konunun, geçmişte çözüme kavuşmuş olmasının, kendileri için çok değerli ve memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, bugün dile getirecekleri konuların da geçmişte olduğu gibi, çözüm ulaşacağına inandıklarını ifade ederek, "Bizler için en önemlisi, bugünkü gibi, devletimizi yanımızda görmek. Ekonomide elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ama enseyi karartmıyor, mücadeleden vazgeçmiyoruz. Sayın Cevdet Yılmaz başta olmak üzere, ekonomi yönetiminde tecrübeli isimlerin iş başında olması, bizlere moral veriyor. Hep birlikte ekonomiyi daha sağlam temellere kavuşturacağımıza inanıyoruz" açıklamasında bulundu.
"Küresel ekonomilerdeki durgunluğa rağmen Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 oranında büyüdü"
TÜİK tarafından açıklanan gayri safi milli hasılan verilerinin geleceğe dönük umutları artırdığını da aktaran Hisarcıklıoğlu, "Küresel ekonomilerdeki durgunluğa ve asrın deprem felaketine rağmen, Türkiye ekonomisi güçlü seyreden iç tüketimi sayesinde yılın son çeyreğinde de büyümesini sürdürmüş ve 2023 yılını yüzde 4,5 büyüme ile tamamlamıştır" ifadelerine yer verdi.
"Yatırım ve üretim yapmayı zorlaştıran vergi sistemini yeni baştan tasarlamalıyız"
Sektör Meclislerinin Başkanları tarafından en çok talep edilen konuların topladığını ve çözüm önerileri hazırladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Reel sektör firmalarımız krediye erişimde büyük zorluklar yaşıyor. Büyümenin bereketi, her kesime yansısın istiyorsak, kobilerimize destek vermeli, uygun finansman imkanlarına ulaşmalarını sağlamalıyız. İkincisi, her geçen sene daha da karmaşık hale gelen, yatırım ve üretim yapmayı zorlaştıran vergi sistemini yeni baştan tasarlamalıyız. Üçüncüsü, OECD endeksinde, İskandinav ülkeleri dahil en katı işgücü piyasası bizde. Bundan da herkes muzdarip. İşverenlerimiz daha fazla istihdam sağlayabilecek, mevzuatımız adeta bunu caydırır bir halde. Vatandaşlarımızın da daha fazla iş imkanına ulaşmalarına, daha çok kazanmalarına engel çıkarıyor" diye konuştu.
Yatırım izin süreçlerinin çok karmaşık olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu; yatırımcıların, yatırım sürecinde ne ile karşı karşıya kalacaklarını bilemediklerinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, yatırım izinlerinin ve devlet teşviklerinin tek noktadan takibi ve koordinasyonunu sağlanması gerektiğini söyledi.
"Sanayimiz, dünyadaki rakiplerinin onda biri kadar bir alanda faaliyet gösteriyor"
Hisarcıklıoğlu, yatırımların önünü açabilmek üzere, yatırım yeri sorununun çözülmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Sanayi yatırımlarının ülke yüzölçümü içindeki payı nedir diye baktığımızda, Almanya'da yüzde 4, İtalya'da yüzde 2,8, OECD ortalaması bile yüzde 2,4. Bizdeyse sadece binde 3 oranında. Sanayimiz, küresel rekabette ayakta kalabilmek için, dünyadaki rakiplerinin onda biri kadar bir alanda faaliyet gösteriyor. Sanayi arazilerinin artırılmasına ilişkin bir master plan hazırlanmalı ve arsa alımıyla bina inşaatına ilişkin finansman çözümleri geliştirilmeli. Böylece sanayicimiz kısıtlı sermayesini daha verimli alanlarda yatırım yaparak değerlendirmeli" şeklinde konuştu.
İç Anadolu ve Doğu Akdeniz kuşağında yeni bir sanayi havzası planlanması gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu yeni sanayi havzasıyla, hem Marmara'daki risklerin azaltılabileceğini, hem de yüksek teknolojili ve daha büyük katma değerli yatırımlar için Marmara'da alan açılabileceğini aktardı.
Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra iş dünyasından birçok sektör temsilcisi katılım sağladı.
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