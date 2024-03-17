Ekonomi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Yol doğru, ekonomik program doğru"

"Biz bu filmin aynısını gördük"

DÜZCE - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Başkan Hisarcıklıoğlu, seçimlerin ardından ekonomide düzelmelerin olacağını dile getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sahur programı için Düzce'ye geldi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Başkan Hisarcıklıoğlu burada meclis üyeleri ile bir araya geldi. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile de bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, Düzce'de birlik beraberliğin kuvvetli olduğunu vurguladı.

"Türkiye'de üretilen 4 bin ürünün 526'sı Düzce'de üretiliyor"

Düzce'nin sanayi kenti olduğunu dile getiren Başkan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'yi gezen birisi olarak söylüyorum. Markalaşmış şehirlere baktığınız zaman bunun altında tek bir tane gerçek var. Eğer bir şehirde Vali, Belediye Başkanı ve sivil toplum meslek örgütleri bir ve beraber hareket ediyorsa o şehirler marka şehir oluyor. Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Denizli bu şehirlere örnektir. Düzce artık bir sanayi kenti oldu. Eskiden tarım kenti olarak bilinirken artık sanayi kenti olarak geçiyor. 3 tane organize sanayi bölgesi var 2 tane daha eklenecek. Bugün bir çok büyükşehirde olmayan OSB Düzce'de var. Sanayinin de bir yere gelebilmesi için alt yapı çok önemli. Alt yapı olmadan gelebilme ihtimali yok. Bugün Türkiye'de üretilen 4 bin ürünün 526'sı Düzce'de üretiliyor. 87 üründe Türkiye'nin ilk 3'ünde yer alıyor Düzce" şeklinde konuştu.

"Sıkıntıları aşacağız"

Ekonomik olarak sıkıntıların aşılacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Şu anda yaşadığımız sıkıntıları aşacağız. Doğru bir ekonomik program ile yoldayız. İnşallah bunu 2024 bittikten sonra hep beraber pozitif olarak göreceğiz. Seçimlerde bittikten sonra pozitif anlamda değiştiğini hep beraber göreceğiz. Çünkü biz bu filmin aynısını daha önce gördük. Aynı filmi tekrar görüyoruz. Nasıl yapılacağını yol haritasını hepsini iyi biliyoruz. Burada ki en büyük rahatsızlığımız yüksek enflasyon. Bu sadece bizim sıkıntımız değil Türk halkının tamamının sıkıntısı. İnşallah yol doğru. Ekonomik program doğru. Seçimlerden sonra enflasyon da hızla tek haneye inecektir. Biz bunun nimetlerini geçmişte gördük. İnşallah hep beraber refah düzeyinin arttığını da göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'de TSO olarak yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Bir dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bakanlık yaptığı dönemde sanayide önemli adımlar attıklarını açıklarken, Düzce Valisi Selçuk Aslan ise Düzce'nin büyük çaplı sanayi kenti olduğunu vurguladı. Program daha sonra basına kapalı gerçekleştirildi.