TOBB Başkanı: Türkiye-Özbekistan ilişkileri gelişmeye devam ediyor

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Özbekistan ilişkilerindeki gelişmeye dikkati çekerek, "Müteahhitlerimizin iş hacmi son 5 yılda 2 kattan fazla artış gösterdi. Yatırımlarımız da artmaya devam ediyor." dedi.

Türkiye-Özbekistan İş Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jamshid Kuchkarov, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dovran Vakhabov, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi Reha Denemeç'in katılımıyla İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Özbekistan'ın Türk kültürü ve ilminin geliştiği topraklar olduğunu, Biruni'den Ali Kuşçu'ya kadar dünyayı aydınlatan bilim insanlarının Özbekistan'da yetiştiğini söyledi.

Bilim insanlarının bıraktığı mirasın sadece Özbekistan'ı değil Anadolu'yu da aydınlatmaya devam ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Özbekistan ile Türkiye'nin "iki devlet" ve "tek millet" olduğunu vurguladı.

"Oda sistemi güçlendirilmeli"

Hisarcıklıoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in seçilmesinden sonraki süreçte iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişiminden mutlu olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Liderler düzeyindeki iyi ilişkiler, iş ilişkilerine de doğrudan yansıyor. Devlet Başkanı Mirziyoyev'in liderliğinde Özbekistan'da gerçekleştirilen iktisadi reformlar, Özbekistan'ı yatırım için cazip hale getiriyor. Reformlarda, girişimciliğin ve özel sektörün önemli yeri olduğunu biliyorum. Bu açıdan oda sisteminin güçlendirilmesi, reformların derinleştirilmesi ve uygulanmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Özbekistan'daki oda sisteminin hizmet kapasitesinin geliştirilmesi, güçlü ve sürdürülebilir gelir kaynaklarıyla mümkündür."

Reform sürecinin önemli alanlarından birinin de rekabet gücünün artırılması ve ihracat için uygun ortam oluşturulması olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, ihracat yapmak isteyen firmalara eğitim dahil gerekli desteğin oda sistemi tarafından sağlanması gerektiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, son 7 yılda Özbekistan ekonomisinin ikiye katlandığına dikkati çekerek, "Türkiye-Özbekistan ilişkileri gelişmeye devam ediyor. Tercihli ticaret anlaşmasının 1 Temmuz 2023 itibarıyla uygulanmaya başlamasından mutluyuz. Müteahhitlerimizin iş hacmi son 5 yılda iki kattan fazla artış gösterdi. Yatırımlarımız da artmaya devam ediyor. Karşılıklı daha fazla ticaret ve yatırım yapmamız gerekiyor. Bunun için üyelerimizi bir araya getirecek platformlara önem vermeye devam edeceğiz." dedi.

Tekstil, deri-ayakkabı, mobilya, kuyumculuk, cam, inşaat malzemeleri, eczacılık ve sağlık sektörlerinde faaliyet yürüten Özbekistan heyetlerini bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki üretici firmalar ve sektör temsilcileriyle bir araya getirdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, söz konusu işbirliğinin süreceğini söyledi.

"Türkiye ve Özbekistan arasında karşılıklı uçak seferleri artırılmalı"

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Denemeç de Türkiye ile Özbekistan arasında 3 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu dile getirerek, ikili ticaretin artırılmasının önemi olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek için atılması gereken adımlara değinen Denemeç, şunları kaydetti:

"Yürürlükte olan tercihli ticaret anlaşması sayesinde kısa sürede ticaret hacmi hedefimizi yakalayacağımıza inanıyorum. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, kardeş halklarımızın daha da yakınlaşarak sosyal bağlarımızın güçlenmesi için karşılıklı uçak seferlerinin artırılmasının, Türkiye ile Özbekistan arasında sefer düzenlemek isteyen yeni hava yolu firmalarının sisteme girmesinin gerekliliğine inanıyoruz."

Denemeç, Özbekistan'ın turizm potansiyelinin yüksek olduğunu, özellikle Buhara, Hiva ve Semerkant gibi şehirlerde Türk firmalarının otel işletmeciliği ve diğer alanlarda başarılı çalışmalar yapabileceğini söyledi.