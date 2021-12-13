TOBB ve Beko girişimci kadınların yanında olmayı sürdürüyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshowun on üçüncü durağı Karabük olurken, konuklara Beko 100 Kadın Bayi projesinin detayları aktarıldı.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, Girişimin Kadın Kahramanları Projesi, kadınların iş hayatında güçlenmesi için TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun tüm Türkiye genelindeki 7 bin girişimci kadına ulaşma hedefiyle hayata geçiyor.

Bu çerçevede Karabük'te gerçekleştirilen toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, 3. Bölge Batı Karadeniz Temsilcisi ve TOBB Karabük Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nuray Alpboğa, Arçelik Perakende Akademisi ve Beko yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi.

Programda Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere özel bir panelde detaylar aktarıldı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Günseli Özen, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun misyonuna işaret ederek, şunları kaydeti:

"Başkanımız, 'Ülkemizin yarısı kadın, kadınlarımız daha çok çalışırsa ülkemiz daha zengin olacak.' diyor. Bu düşünceyle 2007'de Kadın Girişimciler Kurulunu hayata geçiriyor. Başkanımız 'Kadın girişimci sayımızı artıracağız, beyaz yakalılar arasında kadınlarımızın sayısını artıracağız ayrıca mavi yakalı kadınları yetiştirip istihdama katacağız' diyor. Kurulumuzun görevi bu. Biz, 7 bin kadın olarak bunun için çalışıyoruz. Karabük Karadeniz'deki on ili temsil etmesiyle ikinci büyük bölge. Bu bağlamda da büyük bir sorumluluğu bulunuyor. İnsan olarak bizlerin bize vadedilmiş olan hayatı yaşayabilmemiz için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bize bir hayat verilmiş, biz onu ya harcarız ya da değerlendiririz. Ben değerlendirmenizi öneriyorum ve diliyorum.

Beko 100 Kadın Bayi, Girişimin Kadın Kahramanları Projesi niye değerli çünkü üç ayrı misyonu gerçekleştiriyor. Bir bayilik verme misyonu var ve bunun için çok özel fırsatlar tanıyor. İki bu bayilerde çalışacak beyaz yakalıların kadın olması için ayrıca destek veriyor. Sonrasında da mavi yakalı olarak içeride çalışacak kadınlara katma değer katıyor. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun misyonuna uygun bir proje olmasıyla çok değerli. Bugün burada olanların bu fırsatı iyi değerlendirmelerini öneriyorum. Bu ülkenin hak ettiği yerde olmasını istiyorum. Kadınlarının bu hedefe giderken çok ciddi misyonları olduğuna inanıyorum."

"Beko Bayii olmak isteyen kadınlarımıza kapımız sonuna kadar açık"

Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel, Beko olarak her zaman kadınların iş dünyasına katılımını desteklediklerini ve yanlarında durduklarını ifade etti.

Bilgisel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedeflediğimiz bu yolda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirmeyi çok istediğimiz yüz yüze eğitimlerle Karabük'te olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor. 100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen Karadeniz'in girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim."

Verilen bilgiye göre, tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları 2021 Aralık'a kadar sırasıyla, İzmir, Çanakkale ve Düzce'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.